Приказом Начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30 августа 2021 года нагрудными знаками «За заслуги в преодолении последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» награждены Сергей Бычковский и Евгений Иванов. Награды ликвидаторам вручила заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова.







Первым награду из рук Людмилы Адамовны получил житель д. Кошелево Сергей Бычковский. Следует отметить, что Сергей Данилович родом из деревни Беневка, что находилась в десятикилометровой зоне от атомной электростанции. 3 мая 1986 года все жители деревни были выселены. Так он вместе со своей семьей в числе других переселенцев попал на Будакошелевщину. В последующем на загрязненной территории ему довелось бывать дважды, где в общей сложности год и три месяца он трудился на экскаваторе, убирая грунт в зоне ЧАЭС.

Также нагрудного знака удостоен Евгений Иванов из Уварович. Наш земляк принимал непосредственное участие в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС, вывозя с загрязненной радионуклидами территории скот.





– Сегодня, даже спустя 35 лет со дня чернобыльской катастрофы, заслуги людей, внесших свой вклад в преодоление ее последствий, сложно переоценить. Ведь, в первую очередь благодаря им, уже не одно поколение дышит чистым воздухом. Благодарим вас за самоотверженный труд и желаем крепкого здоровья и благополучия, – отметила Людмила Адамовна.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото автора