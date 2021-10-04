Место найти достаточно просто: после входа первый поворот направо. На пункте работают доктор и медсестра. Используется только китайская вакцина, так как российская не выдерживает данных условий хранения.

Люди приходят постепенно, очередей нет. За выходные в пункте привились 26 человек. Из вакцинированных в магазине всего лишь один человек 2000 года рождения. Большинство старше 40 лет. Многие говорят, что выбирают Евроопт потому что не нужно далеко ходить, проводить время в больнице, где можно заразиться, да и очередей нет. Практически все вакцинируются впервые.

Медработники проводят осмотр, измеряют температуру и давление, записывают данные пациента, информируют о второй обязательной части вакцинации через 21 день после первой прививки. Она необходима для наибольшей защиты организма.

Приглашаем пройти вакцинацию в Евроопте по выходным с 14 до 20 часов.

Алина ЮРИНСКАЯ

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