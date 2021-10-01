На полях КСУП «Кривск» активными темпами продолжается озимый сев

Накануне вечером «Авангард» побывал на полях КСУП «Кривск». Как отметила директор Светлана Лапицкая, понимая важность соблюдения всех агротехнических сроков, посев озимых в хозяйстве ведут в две смены.

— Работники обеспечены всем необходимым, в том числе горячим питанием. Аграрии посеяли 204 га. Сегодня в поле работают опытные механизаторы Сергей Чубаков и Иван Говоренков. Буквально на днях вторая сеялка будет задействована в поле во вторую смену, — рассказала Светлана Викторовна.

Сергей Чубаков сеет, а Иван Говоренков подвозит зерно: добросовестное отношение к делу, ответственность и оперативность позволяют аграриям идти хорошими темпами. Не один год проработав в хозяйстве, они знают, что от того, как будет подготовлена техника, таков и будет результат.

Сергей, например, работая на комбайне на уборке зерновых летом, успел подготовить трактор и сеялку – буквально до винтика перебрал каждую деталь. По словам Сергея, по-другому работать не умеет: если за что-то браться, то только с полной самоотдачей. Полностью поддерживает его и Иван Говоренков, более 30 лет проработавший в хозяйстве.

Весь процесс сева контролирует агроном Валентина Федористова. Хоть и трудится молодой специалист в хозяйстве всего лишь полгода, но у механизаторов пользуется уважением.

Погода наладилась, дав возможность сельчанам завершить посевную кампанию. Засыпав бункер зерном, трактор Сергея плавно, как по водной глади, поплыл по ровненькому подготовленному полю. Кажется, даже лучи уходящего за горизонт солнца стремились как можно дольше продлить световой день, чтобы аграриям было комфортнее работать.

На утро 1 октября в районе засеяли 8605 га, или 49 %.