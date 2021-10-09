Незатухающая тема для обсуждений в СМИ – коронавирус. Четвертая волна продолжает пугать жителей Беларуси своей агрессивностью и стремительностью. Тем сложнее понять, почему люди отказываются себя обезопасить, сделав элементарную вещь – прививку.

о последним данным, в районе привито 7691 человек. Всего с начала года к нам поступило 2040 китайских и 8110 российских доз вакцин. Вакцина «Vero» (Китай) есть во всех медучреждениях района, а «Спутник V» (Россия) – в райполиклинике, Уваровичах, Коммунаре и Пенчинской АВОП ввиду особенностей хранения препарата.

Работают 3 прививочных кабинета, 2 выездные прививочные бригады. Для удобства и безопасности граждан на прошлых выходных третий прививочный пункт открылся в магазине «Евроопт Super» в Буда-Кошелеве. «Авангард» побывал там в первый же день работы и убедился, что найти его достаточно просто: возле входа первый поворот направо. В пункте работают доктор и медсестра. Используется только китайская вакцина, так как российская не выдерживает данных условий хранения.

Перед вакцинацией мед-работники проводят обязательный осмотр: измеряют температуру и давление, записывают данные пациента, информируют о втором этапе вакцинации через 21 день. С первой прививкой пациенту вводят только половину вакцины, чтобы организм адаптировался к вирусу. Но одной прививки недостаточно: вторая необходима для наибольшей защиты организма.

К слову, за выходные в пункте привились 26 человек. Большинство из вакцинированных в магазине старше 40 лет, всего лишь один человек 2000 года рождения. Жители района отметили, что выбрали «Евроопт», потому что пункт располагается в шаговой доступности, не нужно проводить время в больнице, где можно заразиться, да и очередей нет.

Оставаясь темой номер один, темпы вакцинации, тем не менее, оставляют желать лучшего. До выработки коллективного иммунитета нам, к сожалению, еще далеко. Сознательность проявляют в основном люди старшего поколения. Молодежь скорее всего надеется на защитные силы организма. Но, как показывает практика, в 4-ю волну все больше юношей и девушек попадают в «красную зону». Не повод ли задуматься?

Сегодня также привита всего лишь треть работников сельхозпредприятий. Только два из них – филиал «Морозовичи-Агро» Гомельский химический завод и ОАО «Николаевка» – достигли необходимых цифр.

Так, директор первого сельхозпредприятия Александр Хаврученко отмечает:

– Людям нужно объяснять, что вакцинация сохранит здоровье, а главное – жизнь. Сначала многие боялись прививаться, но мы показывали на личном примере, приводили доводы. Есть, конечно, часть работников, которая боится прививаться до сих пор, но их осталось совсем мало. Во всяком случае сегодня мы можем быть уверены в том, что на рабочем месте подхватить инфекцию будет гораздо сложнее.

Главный инженер Владимир Громыко призывает действовать по принципу «Защищая себя – защищаешь других»:

– Вакцинацию я прошел вместе с супругой. Многие боятся постпрививочных реакций, не задумываясь о том, что последствия после заболевания куда серьезнее.

Охранник сельхозпредприятия Станислав Самуйленко считает вакцинацию обязательной частью рабочего процесса. «Каждый должен понимать, что вирус может навредить сразу всему коллективу. Лично я привился одним из первых – убеждать не пришлось», – говорит он.

Вместе с осенними холодом, дождливой погодой наступает и время другой напасти – эпидемии гриппа. Наших граждан волнует вопрос, как скоро после вакцинации от коронавируса можно поставить прививку от гриппа. За компетентным мнением мы обратились к заведующему райполиклиникой Михаилу Бураковскому.

– Вопрос о вакцинции от гриппа дискуссионный. Сейчас существует множество предположений и мнений, однако никто не может ответить точно, можно ли вакцинироваться от гриппа сразу после прививки от ковида, – отметил Михаил Николаевич. – По моему мнению, организму нужно дать время на адаптацию к вакцине от коронавируса минимум две недели. Те, кто провакцинировался от Covid-19 летом или весной, конечно же, сейчас могут спокойно делать прививку от гриппа.

Алина ЮРИНСКАЯ

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