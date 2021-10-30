Если есть молоко и мясо, значит будет и прибыль. Об этом не понаслышке знают сельские труженики. Однако какими бы современными и высокотехнологичными не были животноводческие комплексы и фермы, человеческий фактор по-прежнему является фундаментом успешного развития отрасли и сельского хозяйства в целом. Поэтому в животноводстве квалифицированные кадры играют первостепенную роль. «Авангард» побывал на МТФ «Дербичи» ОАО «Рогинь» и встретился с теми, кто своим ежедневным добросовестным трудом вносит вклад в молочное производство Будакошелевщины.

Хорошая доярка и счастливая мама



Оптимизм, доброта и трудолюбие – эти качества присущи нашей первой героине, оператору машинного доения Наталье Моисеенко. Без малого шесть лет назад женщина пришла на МТФ «Дербичи» и трудится здесь по сей день.

– Доить коров – именно то, к чему у меня лежит душа. Как мне кажется, это у меня хорошо получается, – рассказывает Наталья Васильевна. – На ферме, где в свое время мама работала дояркой и телятницей, я частенько бывала. Наверное, именно с тех пор и берет начало моя привязанность к животным. К тому же дома у нас всегда было большое хозяйство, и мы, дети, охотно ухаживали за коровами и поросятами. Когда пришло время определяться с профессией, хотела пойти учиться на парикмахера, но судьба распорядилась по-другому. Практически сразу после окончания школы вышла замуж, а в скором времени появилась на свет старшая дочь Анастасия. Поэтому о профессии парикмахера пришлось забыть. Из деревни Зорька, откуда я родом, перебралась в Дербичи, в родную деревню супруга. На долгое время с головой погрузилась в домашние хлопоты и заботы, полностью посвятив себя материнству.

К слову, Наталья Васильевна – многодетная мама. У нее пятеро детей.

Шестнадцатилетняя Анастасия учится в Гомеле, где получает профессию оператора связи и страхового агента. Десятиклассник Илья после окончания школы планирует, как и родители, работать в сельском хозяйстве, трактористом. Тринадцатилетний Николай с будущей профессией еще не определился, а вот шестиклассница Татьяна видит себя в роли правоохранителя. Самый младший, третьеклассник Михаил, несмотря на юный возраст, точно знает, что будет сварщиком.

Наша героиня признается, что именно сейчас, когда дети подросли, у нее появилась возможность реализовать себя в профессии. Конечно, работу на ферме вряд ли кто назовет простой. Ведь просыпаться надо еще до рассвета, чтобы к пяти утра успеть на первую дойку, а домой возвращаться, когда наступают сумерки. Да и физический труд здесь никто не отменял. И хотя проводится дойка при помощи доильных аппаратов, каждый из них нужно к животным не только подключить, но и привести в порядок после доения.

В настоящее время Наталья Васильевна вместе с другим оператором машинного доения обслуживают 200 коров. В четыре руки работа идет быстрее. К слову, повадки и норов каждой коровы она уже досконально изучила. Вот и получается, что подход к животным у нее индивидуальный: с кем-то нужно быть построже, а кого-то и приласкать. Также в обязанности оператора машинного доения входит и контроль за состоянием коров, да и за маленькими телятками приходится присматривать. Дойка на ферме двухразовая, поэтому в перерывах женщина спешит домой, чтобы управиться по хозяйству. Благо старшие дети сейчас для нее главные помощники. Да и супруг, который трудится здесь животноводом, часть домашних обязанностей берет на себя. Так и справляются со всеми трудностями своей большой и дружной семьей.

– В нашей работе главное, чтобы душа к животным лежала. Они все понимают, чувствуют наше настроение. Поэтому все свои проблемы и заботы оставляем дома, а к животным идем в хорошем расположении духа, – с теплотой в голосе говорит Наталья Васильевна.

Механизатор на ферме – не последний человек

Он важное и, можно сказать, одно из связующих звеньев в этой непрерывной цепочке. Ведь именно от него зависит порядок и в сараях, и на территории фермы. Отвечает он и за подвоз воды для животных.

– За плечами у меня 37 лет работы в сельхозотрасли. Как пришел в совхоз «Дербичи» (сейчас ОАО «Рогинь») трудиться механизатором, так здесь и остался, – делится Михаил Шаманский. – Техника и сельхозмашины – это моя страсть, которую смог передать и сыновьям. Кстати, они тоже связали свою жизнь с сельским хозяйством. За это время какие только виды работ мне не приходилось выполнять: возделывал и обрабатывал землю, вносил семена, убирал урожай и занимался кормозаготовкой. Одним словом, попробовал и проявил себя практически во всем. А последние два года обслуживаю МТФ «Моисеевка» и МТФ «Дербичи». Работа у меня ответственная.

Допустим, не уберешь в кошарах и сараях своевременно или не подвезешь животным воды, на высокие надои можно не рассчитывать. Вот и получается, что на ферме все процессы взаимосвязаны, труд каждого работника нельзя недооценивать.

По словам мужчины, когда ему предложили сменить вектор направления работы из аграрного в животноводческий, он немного колебался, так как привык к земле и просторам. Но, взвесив все «за» и «против», решил попробовать себя в новой роли. Тем более, что не так уж и важно, где ты работаешь: на ферме или в поле. Главное – какую пользу приносишь своим трудом.

– Можно сказать, что я вместе с животноводами отвечаю за порядок на ферме. Делаю все от меня зависящее, чтобы животные содержались в чистоте. Так что без дела мне сидеть не приходится, – отмечает механизатор.

Выбор профессии для Михаила был осознанным, поэтому он никогда не жалел, что стал аграрием. Глядя на отца, и сыновья с детства проявляли интерес к технике. Старший Дмитрий, хоть и выучился на агронома, трудится механизатором в ОАО «Николаевка», а Владимир работает с отцом в одном хозяйстве. Игорь в настоящее время проходит службу в Вооруженных Силах, после демобилизации планирует вернуться в родное хозяйство, где был слесарем. К слову, здесь же, на МТФ «Дербичи», трудятся операторами машинного доения супруга и дочь Михаила Михайловича. Только самая младшая из семьи Шаманских, второклассница Варвара, о будущей профессии пока еще не думает.

В свободное от работы время наш герой без дела сидеть не привык, ведь в деревне всегда работы невпроворот: частный дом требует внимания, приусадебный участок нужно обработать, дрова заготовить, да и техники во дворе полно. И ко всему этому нужно приложить умелые мужские руки. Но к такому насыщенному ритму Михаил Шаманский привык и считает, что именно каждодневные дела и заботы наполняют жизнь смыслом, дают силы двигаться дальше и с уверенностью смотреть вперед.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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