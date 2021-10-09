Печное отопление

С приходом холодов в деревнях тепло домам по-прежнему часто дарит печь. В осенне-зимний период она требует повышенного внимания: при неправильной эксплуатации из источника тепла может превратиться в источник больших проблем.

Но «печные» пожары можно предотвратить, если следовать требованиям пожарной безопасности. Итак:

▶ в печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход должен иметь хорошую тягу и быть побелен известковым раствором (на белом фоне заметны трещины и выходящий из них дым);

▶ печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки (или разделку);

▶ перед топкой на деревянном полу прибейте металлический лист размером не менее 50х70 см (заменить можно площадкой из кирпича таких же размеров), чтобы случайно выпавшие горящие угли не привели к пожару;

▶ топить печь рекомендуется два-три раза в день не более чем по полтора часа (не менее чем за два часа перед отходом ко сну);

▶ ни в коем случае не используйте при растопке легковоспламеняющиеся жидкости;

▶ не оставляйте открытыми топочные дверцы и топящееся оборудование без присмотра;

▶ держите не менее чем в полутора метрах от печи одежду, мебель, дрова и другие горючие материалы;

▶ чтобы не получить отравление угарным газом, преждевременно не закрывате заслонку печей;

▶ не позволяйте детям самостоятельно растапливать печь;

▶ в отопительный сезон очищайте дымоход от сажи не менее одного раза в два месяца.

Обогреватели

Обогреватели прочно вошли в нашу жизнь. И каждый раз, с началом похолодания начинается поток информации о возникновении пожаров и возгораний из-за нарушений правил безопасности при использовании обогревателей. Особенную опасность несут неисправные или самодельные обогреватели.

Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя, следите за его состоянием: вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, если они вышли из строя. Используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, а не поврежденные, самодельные или «кустарные». Избегайте перегрузки электросети в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии.

Кроме того, не оставляйте включенными электрообогреватели на ночь, не используйте их для сушки вещей или в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Не устанавливайте их в захламленных и замусоренных помещениях и уж тем более не позволяйте детям играть с ними. Прибор должен находиться на безопасном расстоянии от занавесок или мебели и регулярно очищаться от пыли (она тоже может воспламениться). Не пропускайте сетевые провода обогревателя под коврами и другими покрытиями и не ставьте на них тяжелые предметы, например, мебель. Следите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались – это первый признак неисправности электроприбора или перегрузки сети.

Эксплуатируем котлы правильно

Ежегодно в республике происходит более 10 взрывов бытовых котлов, в результате которых гибнут люди.

До начала отопительного сезона необходимо убедиться, что запорные системы на подающем и обратном трубопроводах к котлу открыты, а также открыты все запорные устройства, установленные в системе отопления. Конденсат из нижнего кармана дымовой трубы для котлов, работающих с естественной тягой, необходимо слить. Осмотрите оголовки дымоходов, удостоверьтесь, что они не замерзли и не закупорились. Перед разжиганием котла откройте линию подпитки системы отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака. Если вода потекла – значит, система отопления не замерзла. Убедитесь, что давление не растет. Но если вода не пошла, а давление на манометре растет – система замерзла. Определите место, где это произошло, и отогрейте ее. Как правило, это происходит в местах соединения расширительного бака с трубопроводами, а также в неутепленных чердаках, подвалах. Для отогрева можно использовать горячую воду, песок, специальные приборы, но не огонь.

Более того, во время топки котла контролируйте давление: если оно растет и приближается к максимально допустимому, срочно прекратите топить и удалите из котла все топливо.

Уважаемые граждане, знание этих элементарных правил позволит обезопасить себя и свою семью, сохранить домашний очаг. Берегите близких!

Подготовила

Ирина ШУТОВА