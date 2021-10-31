Найти водителя школьного транспорта сегодня сложно: ему необходимо быть классным специалистом, иметь огромное терпение, выдержку и самое главное – любить детей. Нашим ребятам повезло. Работа опытных водителей Сергея Сергачева и Александра Капаева – верное тому подтверждение.

В 7.25 на повороте к Бушевскому детскому саду-школе показался автобус. В утренних сумерках определить, что это школьный транспорт, не составило труда: желтый цвет, надпись «Дети» и проблесковые маячки издалека сигнализировали о том, что в дорожном движении участвуют дети.Автобус разворачивается и плавно подъезжает к входу. Открываются двери, и ребята из Лапич и Теклевки первыми по расписанию переступают порог школы. За рулем – Сергей Сергачев, водитель с многолетним стажем.

В половине восьмого отправляемся на второй круг: ребята из Радеево должны вовремя приехать к началу уроков. Пока едем за детьми, удается поговорить с Сергеем Сергеевичем. Пару минут общения – и становится понятно, что в этой профессии мой собеседник давно и надолго. Детишек возит уже более десятка лет и с тех пор ни разу не пожалел о своем выборе. Был момент, когда на пару-тройку лет уходил водителем в другую организацию, но не смог работать и вернулся обратно. Водитель школьного автобуса – то, что ему нужно. Чувствуя огромную доброту, дети платят ему тем же. Один из малышей, вспоминает наш герой, даже расплакался, когда однажды дядя Сергей забыл ему посигналить на прощание.

Хотя нюансов и особенностей, отмечает наш собеседник, в работе хватает: подъем в 5 утра, огромная ответственность за детей и техническое состояние автобуса. Кстати, водительского мастерства Сергею Сергачеву не занимать: не зря же он является водителем первого класса.

Подъезжаем к обозначенной в маршруте остановке в Радеево. Ребята и родители знают, когда приедет за ними транспорт, стараются к установленному времени быть на месте. Немного смущаясь нашему присутствию, приветствуют водителя и педагога, рассаживаются по местам. Только убедившись, что все пристегнуты и готовы отправиться в путь, Сергей Сергачев начинает движение. Строго за этим следит и сопровождающий педагог. Кстати, максимальная скорость, которую может развить школьный автобус, – не более 70 километров в час.

Интересуюсь у мальчугана на первом сиденье, как зовут они водителя. «Дядя Сергей», – отвечает. «Сергей Сергеевич», – деловито подхватывает его соседка. Вот так по-разному, но с огромным уважением обращаются к водителю дети.

Незаметно пролетает время в пути. Знакомый поворот к школе, и ребятишки уже спешат на занятия. Позади еще один рейс и у Сергея Сергачева. По его признанию, радостно на душе, что хорошо выполнил свою работу.

Ближе к обеду спешим в Николаевку. Здесь, у ворот местного сада-школы, назначена встреча с коллегой Сергея Сергачева Александром Капаевым. Сразу отмечу, пунктуальности последнему не занимать: уроки заканчиваются в два часа, но школьная «Газель» уже наготове и задолго до звонка ждет своих пассажиров у главного входа. Знакомимся с водителем: вчера, договариваясь о встрече, уже по телефону поняла, что предстоит встреча с интересным собеседником.

Пока ждем ребят, узнаю не только все «тонкости процесса», но и о самом водителе. Александр Иванович из местных, родился и всю жизнь живет в соседнем Церковье, что в нескольких километрах от Николаевки. Получив водительские права, уже тридцать лет доставляет, по его же словам, «самый бесценный груз» к месту учебы и обратно. Ребят из Заболотья, Коромки, Лозова, Церковья вовремя нужно отвезти в Дербичскую, Рогинскую и Николаевскую школы. Несколько рейсов утром и вечером, туда и обратно, а в Заболотье – даже за одним учеником. Более ста километров ежедневно проплывает ярко-желтый кораблик по сельским дорогам. Именно проплывает – как потом убедилась на практике, настолько мягко и аккуратно «рулил» по дороге водитель.

Ни за что не поверю, что автомобилю уже третий год: такое ощущение, что он только что сошел с конвейера. Несомненно, в этом заслуга Александра Капаева.

Заглядываем в салон: «Газель» оборудована всеми необходимыми для безопасного передвижения детей средствами, начиная выдвижной подножкой и заканчивая ремнями безопасности. Сразу чувствуется, что заходишь в специальный транспорт. По сути, так оно и есть. Помимо ежедневного осмотра перед выездом, дважды в год автомобиль проходит и техосмотр. Под стать техническим требованиям к школьному транспорту и квалификационные требования к водителю: стаж работы, отсутствие нарушений. Оказывается, что даже административное взыскание за отсутствие фликера чревато последствиями для водителей школьных автобусов.

В шутку интересуюсь у Александра Ивановича, если закрыть глаза, сможет ли проехать по маршруту? «Не пробовал, конечно, но, наверное, уже смог бы: настолько хорошо за эти годы изучил каждый километр пути», – на полном серьезе отвечает собеседник. Изучил он уже привычки и характер каждого ребенка, знает всех по именам.

Меж тем прозвенел звонок, среди стайки учеников дядя Саша (так его зовут ребята) сразу определяет «своих» и торопится открыть двери. Первую партию нужно доставить в Церковье. По пути интересуемся, чем наполнена жизнь у молодежи, каковы успехи в школе, что ждут от предстоящих каникул и кем мечтают стать. Время пролетает незаметно. Выходим в пункте назначения. Ребята благодарят дядю Сашу и желают счастливого пути. А он, в знак приветствия махнув рукой, уже спешит обратно.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец