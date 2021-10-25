В центре внимания оказались крупные города области: Гомель, Мозырь и Светлогорск. Откровенную ложь забрасывают в расчете на то, что в таких населенных пунктах людей проще обмануть: населения больше, соответственно, не все друг друга знают, в отличие от сельской местности. Самому определить фейк сложнее. Журналисты «Гомельскай праўды» задали вопросы о реальной эпидситуации компетентным специалистам.

Если читать только оппозиционные источники, признанные экстремистскими, глубокая депрессия обеспечена. Там сейчас, как из ушата, обливают ужасом и фейками на тему ковида, в том числе в нашей области.

Такая тактика не нова, недоресурсы работают по ней еще с первой волны. Тогда делали вбросы, например, про вспышку и множество смертей от коронавируса в Столбцах – райцентре в Минской области. Сопровождали свои истерики фотографиями с кладбищ со свежими могилами. Конечно, такая подача информации мало кого оставит равнодушным и вызовет лишь чувства страха, беспокойства и неопределенности.

И им это только на руку. Александр Лукашенко на недавнем совещании по теме ковида отметил, что, распространяя фейки и слухи о ситуации в Беларуси, противники государства из-за границы хотят всколыхнуть страну, рассчитывают на мятеж, передает БелТА. Главная их задача – взбунтовать людей и вывести на улицу, чтобы они выступили против власти.

– Это же не наши изнутри тут кричат. А кричат из-за границы: из Польши, Литвы, может быть, отчасти из других государств. Почему кричат: деньги надо отработать, деньги взяли большие, – отметил Президент.

Описывая ситуацию с ковидом в Беларуси как «коллапс медицины», оппопомойки призывают оставаться дома, приплетая сюда общенациональную забастовку. Ничего нового не придумали спустя год после того, как их призывы не работать провалились. Но белорусам не нужны никакие забастовки и экономические проблемы. Оставаться дома необходимо, если плохо себя чувствуете. Здоровые во всех смыслах люди работают, не поддаваясь на алогичные призывы из-за рубежа.

И самое ужасное, что своим грязным контентом писаки цинично наживаются и хайпуют на чужом горе, множат панику среди людей. Как обозначил на том же совещании глава государства, если человек воспринимает ковид хуже, чем четвертую стадию онкологии, то этого пациента вылечить очень сложно. А способствуют такому восприятию инфекции в том числе и коронафейки: если верить только им и жить в интернете, никакого здоровья не хватит.

Реальную картину «Гомельскай праў­дзе» обрисовали медицинские работники.

– В Гомеле на протяжении последних трех-четырех дней заболеваемость ковидом находится на верхней точке, есть небольшие колебания. Мы надеемся, что этот процесс с учетом всех усилий пойдет на спад, – рассказал заместитель главного врача Гомельской центральной городской поликлиники Сергей Аксенов.

Фейк № 1: В морге больницы пачки трупов

Экстремистский телеграм-канал написал историю со слов анонимной гомельчанки, которая забирала маму из морга городской клинической больницы № 3 и видела, что «трупы лежат пачками на столах, на полу». Во-первых, в городских организациях здравоохранения нет моргов. Все морги относятся к областному клиническому патологоанатомическому бюро, которое в ряде городских больниц арендует помещения. Отделение, которое находится на базе горбольницы № 3, обслуживает три больницы: областной госпиталь инвалидов Отечественной войны, горбольницу № 3 и РНПЦ радиационной медицины и экологии человека. А во-вторых, люди, которые приходят забирать тела умерших, не видят, сколько реально там находится других тел. У них даже нет возможности увидеть, сколько комнат в отделении. Поэтому история про пачки трупов – явный фейк, отметил замглавврача ГЦГП.

Фейк № 2: Кислородных точек недостаточно, кислорода на всех не хватает

Этот вопрос находится под очень жестким контролем. Гомельские городские больницы обеспечены кислородом в полном объеме, получают его стабильно, заверил Сергей Аксенов. Усиленно следят за тем, чтобы не было лишнего расходования. Дефицита однозначно нет. Если бы он ощущался, на уровне горисполко­ма, облисполкома сразу были бы приняты меры, чтобы поставку кислорода производили в полном объеме.

Что касается области, все пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке, обеспечены кислородными точками, рассказали «Гомельскай праўдзе» в главном управлении здравоохранения облисполкома. В учреждениях здравоохранения, помимо стационарных кислородных точек, имеются мобильные концентраторы кислорода.

– В условиях сложившейся эпид­обстановки и возросшей потребности учреждений здравоохранения в медицинском кислороде задействованы ресурсы таких поставщиков, как ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «СветлогорскХимволокно», ООО «Спектр» (Добруш), ОДО «Кислородно-наполнительная станция» (Бобруйск), ОАО «Пинское РСУ». Для бесперебойного обеспечения кислородом скорректирована логистика с учетом производственных возможностей поставщиков, наличием услуг по доставке, времени на доставку. Привлечен специализированный автотранспорт сторонних организаций. Кислород в учреждения доставляется круглосуточно, – отметили в облздраве. Кстати, и КГК опроверг лживое утверждение о нехватке кислорода по другим городам.

– Работа по созданию новых кислородных точек продолжается? Плани­руется также строительство газификаторов? Если да, то почему: кислорода не хватает или создается дополнительный запас?

– Сегодня медицинским кислородом в учреждениях здравоохранения области обеспечивают с подачей кислорода как от баллонов, так и от криогенных газификаторов кислорода. Начиная с мая 2020-го в организациях здравоохранения стационарного типа проведена значительная работа по модернизации систем подачи медицинских газов и устройству дополнительных точек подачи кислорода. Эта работа продолжается планомерно и сегодня для обеспечения необходимого резерва точек подачи кислорода.

Ведутся строительно-монтажные работы по модернизации подводящих магистралей и оборудования лечебных газов лечебного корпуса областной инфекционной клинической больницы. Разрабатывается проектно-сметная документация на модернизацию системы лечебных газов с установкой газификаторов в Жлобинской, Калинковичской, Речицкой ЦРБ, Мозырской горбольнице, Гомельских городских клинических больницах № 1 и 2, а также в областном клиническом госпитале инвалидов Отечественной войны.

Использование кислорода в лечебных целях широко применялось и до распространения коронавируса для лечения пациентов при сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете, инсульте, патологии кожи, пневмонии и некоторых других заболеваниях легких.

– Достаточно ли КТ в области для обследования пациентов?

– В области имеется 18 рентгеновских компьютерных томографов. Только с начала нынешнего года введено в эксплуатацию пять КТ. До 31 декабря этого года планируется оснастить компьютерным томографом еще одно учреждение здравоохранения. Этого достаточно для обследования пациентов Гомельщины. В интернете распространяется фотография расписки, что человек отказывается от вакцинации, и если он заболеет, реанимировать его не нужно. По информации телеграм-канала “Желтые сливы”, это очередной фейк. Документ написан с грамматическими ошибками, инфекцию назвали “коронОвирусной”, про запятые не слышали

Фейк № 3: Беременную на 24-й неделе заставляли лежать на животе

Про этот случай в Гомеле написали оппосайты. Рассказали, что несколько дней девушку ничем не лечили, просто сбивали температуру.

– В последнее время много негативной информации в интернете от лиц, которые не имеют отношения к здравоохранению и комментируют, как нужно лечить. Слухи распространяют и о прон-позиции, когда пациенты с коронавирусом лежат на животе, под них подкладывают специальные валики. Увеличивается дыхательная подвижность легких, и человек лучше дышит, что помогает выздороветь. Этот факт подтвержден во всем мире. Данной пациентке мы говорили лежать, но срок у нее был иной, гораздо меньше. Ни один врач не сказал бы беременной, у которой явный живот, лежать на животе, – отметил зам­главврача ГЦГП Сергей Аксенов.

– То, что ей только сбивали температуру, не соответствует действительности. Пациентке было назначено лечение по клиническим протоколам, которые утверждены Минздравом. Из-за того, что она была беременна, ей уделяли особое внимание. Ее неоднократно смотрели городские и областные специалисты, привлекались для консультации сотрудники Гомельского медуниверситета, БГМУ, Белорусской медицинской академии последипломного образования. Но, к сожалению, из-за того, что у женщины было очень много сопутствующих заболеваний, несмотря на проводимое лечение, шло прогрессирование ситуации, и наступил летальный исход. Провокаторы цинично наживаются и хайпуют на чужом горе и тревоге людей По мнению Сергея Аксенова, неправдивой информацией в очередной раз поднимают уровень напряженности среди медицинских работников, которым и так тяжело. Но они справляются, работают, им нужно быть не только врачами, но еще и психологами.

– Устраивает ли врачей зарплата?

– Зарплата достойная. Для медиков, которые участвуют в оказании медпомощи пациентам с коронавирусом, действует Указ Президента № 131. Все получают весомые надбавки, поэтому нареканий от наших сотрудников о том, что им недоплачивают, нет. – Сколько людей вакцинировано в Гомеле? – Привито около 45% населения. Работает 75 пунктов вакцинации: 64 – в поликлиниках и 11 – вне медучреждений. В Гомеле есть вакцина «Спутник V», а также «Спутник Лайт», которая предназначена для студенческой молодежи, военнослужащих и лиц старше 61 года, имеющих хронические заболевания, может быть использована для ревакцинации.

Фейк № 4: Бюджетных средств хватает не всем

Экстремистский сайт пришел к такому выводу, основываясь на том, что для Лельчицкой ЦРБ приобрели концентратор кислорода за счет средств, собранных профсоюзом АПК. МОЗЫРЬ. Экстремисты сеют панику, а медикам приходится противостоять не только коронавирусу, но и клевете

В главном управлении здравоохранения облисполкома рассказали, что мед­учреждения области получают значительную финансовую поддержку на расходы, направленные на борьбу с COVID-19. В октябре учреждения, оказывающие помощь пациентам с ковидом, за счет средств бюджета закупили 45 новых кислородных концентраторов.

– Многие предприятия и граждане Гомельщины не остаются в стороне и оказывают спонсорскую помощь в виде товаров, услуг и финансов, в их числе и профсоюз АПК, – отметили в облздраве. – Начиная с 2020 года учреждения здравоохранения области получили безвозмездную помощь в виде средств индивидуальной защиты для медработников, кислородных концентраторов, рециркуляторов воздуха и бактерицидных облучателей. Полученные деньги направлены в том числе на покупку СИЗ, амплификаторов нуклеиновых кислот, концентраторов кислорода, на модернизацию системы подачи и ремонт кислородных систем, проведение проектных и изыскательских работ, подготовку помещений под установку КТ, закупку транспортных ИВЛ, реагентов, динамических мониторов, аппарата УЗИ, систем высокопоточной кислородотерапии.

– Экстремистский ресурс утверждает, что в Лельчицкой ЦРБ к закупленному концентратору сразу подключили двух человек, и якобы это говорит об остроте проблемы.

– Не все кислородные концентраторы одинаковы. Одни обеспечивают непрерывный поток кислорода, выдавая пять литров в минуту, мощность других – 10, 15 и даже 50 литров в минуту. Пациенты получают кислородную поддерж­ку строго в соответствии с назначением лечащего врача. Поэтому использование одного 10-литрового концентратора для обеспечения двух пациентов с назначенной дозой в 5 л/мин вполне допустимо. Также в учреждениях используются кислородно-распределительные станции с возможностью получения от одной стационарной точки кислородной поддержки сразу двум-четырем пациентам. Сидя в теплых креслах за границей, противники белорусского государства цинично строчат лживые статейки про эпидобстановку в нашей стране. ФОТО Олега БЕЛОУСОВА

Фейк № 5: За сверхурочную работу врачам не платят

При привлечении медиков к оказанию помощи сверх установленного графика оплата производится в соответствии с законодательством как за сверхурочную работу, сообщили в главном управлении здравоохранения облисполкома.

– Хватает ли медработников для оказания помощи пациентам?

– В области работает 7131 врач и 17 011 средних медицинских работников. Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения составляет 51,7, средними медицинскими работниками – 127,6. Кадровый потенциал медработников позволяет обеспечить качество и своевременность оказания помощи населению. Вакансии, обусловленные убытием медработников из организаций здравоохранения (выход на пенсию, перераспределение, смена места жительства, иные причины), замещаются молодыми специалистами согласно государственному распределению.

К оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19 в сентябре привлекались 11 686 работников, в частности 2494 врача, 5602 медработника со средним медицинским образованием, 3590 санитарок и других работников.

– Какая средняя зарплата врача в области? Увеличилась ли она по сравнению, например, с 2019 годом?

– Среднемесячная заработная плата работников здравоохранения с учетом установления надбавок за работу в условиях инфекции по Указу Президента № 131 за январь – сентябрь этого года составила 1226,6 рубля. Темп роста среднемесячной зарплаты к аналогичному периоду 2019 года – 160,1%: по врачам – 163,5%, по среднему медперсоналу – 162,4%, по прочему персоналу – 137,1%.

Фейк № 6: Стройка БСМП косвенно поставила под угрозу жизнь и здоровье гомельчан в непростое время

Ну, это уже ни в какие ворота. Это как называть причиной голода детей в Африке тот факт, что вы сегодня пообедали. Не говоря уже о том, что в Гомельской городской БСМП оказывают помощь в том числе и ковидным больным.

Абсурдность утверждений оппопомоек трудно преувеличить: возмущаются тем, что для людей закупают новое оборудование, строят новый корпус БСМП. К слову, до конца 2021 года планируется завершить строительные работы по возведению и закрытию теплового контура здания, устройству инженерных сетей. Ввод объекта предусмотрен на 2022 год, рассказали в главном управлении здравоохранения облисполкома.

Также там отметили, что на финансирование учреждений здравоохранения области с начала года по состоянию на 1 октября направлено 749,8 миллиона рублей. Из них на мероприятия, связанные с эпидемической ситуацией, – 125,6 миллиона рублей.