Фармацевт сегодня – одна из самых престижных специальностей в Беларуси. Порой люди отдают предпочтение консультации в аптеке, чем посещению врача. Поэтому фармацевты должны быть профессионалами и экспертами во всех медицинских направлениях. В преддверии Дня фармацевтической и микробиологической промышленности мы пообщались с Натальей Самуйленко, заведующей аптекой №13 в г.п. Уваровичи.

– Я родилась и училась в Уваровичах. Родители были агрономами. Работать в аптеке мечтала с детства. Любила разглядывать витрины с препаратами и представлять, что же там лежит в шкафчиках. После школы поступила в Могилевский государственный медицинский колледж: в наше время получить специальность фармацевта можно было только там.

Учиться, признаюсь честно, было трудно: одна химия чего стоила. Химических дисциплин в колледже было около 5: органическая, неорганическая, анатомическая… Медсестрам, возможно, такое и не особо нужно знать, но нам было просто необходимо. И на самом деле эти знания пригодились на практике. Одно время наша уваровичская аптека была производственной, здесь производились медицинские препараты. Приходилось смешивать разные компоненты, вспоминать все знания из колледжа и пользоваться ими на практике.

Я в фармацевтике с 1975 года. Сразу после колледжа работала в Гомельском районе. Меня сразу поставили заведующей в аптеке д. Рудня-Маримонова. Признаюсь, сначала было сложно, но мне очень помогала центральная аптека. Через 3 года я вернулась в Уваровичи и по сей день тружусь здесь.

В работе очень нравится общение с людьми, возможность им помочь, подсказать. Помогает то, что я очень щепетильный человек, стараюсь все дела доводить до конца, работать аккуратно. Самая большая трудность для меня в работе сейчас – это компьютер. Довольно сложно адаптироваться к новым технологиям.

Могу сказать, что нет ничего плохого в том, что люди идут в аптеку до посещения врача. Ведь мы очень разноплановые специалисты. К тому же, можем сразу инструкцию прочесть и посоветовать человеку именно то, что нужно. Но все-таки для полноценного лечения правильнее сначала обратиться к врачу, а уже после мы поможем подобрать нужный препарат.

Алина ЮРИНСКАЯ

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