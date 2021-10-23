⁹Антисептиков, масок, дезсредств – в медучреждениях в достатке, лечение бесплатное. Прививку сделать – пожалуйста, также бесплатно, доступно и быстро. Да плюс и постковидная реабилитация в санаторных условиях. Почему бы и не поболеть? Ведь государство все предусмотрело. Создается такое ощущение, что мы просто уверены: если и заболеем, то медики обязательно вылечат. Но, к сожалению, есть моменты, когда врачи бессильны, хотя борются за жизнь каждого пациента до последнего.

Как отметил главный врач райбольницы Станислав Крылатов, на утро 19 октября в райбольнице на амбулаторном лечении находились 470 пациентов, из них 153 – с пневмонией, 83 – в условиях стационара, на этапе долечивания после стационара – 53 пациента.

А теперь немного статистики. Стоимость лечения 1 больного в сутки в условиях стационара составляет 168 рублей, в реанимации – 943 рубля. Курс лечения в среднем – 10-12 дней, но есть пациенты, требующие более длительного лечения. Впечатляет, не правда ли? Кроме того, ежедневно проводится порядка 50 экспресс-тестов на антитела, на антигены – около 20 и более 80 ПЦР-тестов.

В перепрофилированных хирургическом, гинекологическом, терапевтическом и инфекционном отделениях лечатся 83 пациента, у которых выявлены среднетяжелые и тяжелые пневмонии. При этом, только 8 больных, или 10%, были привиты. А в реанимационное отделение привитых граждан вообще не поступало. Статистика – вещь упрямая.

Реанимация, перепрофилированная под ковидную, рассчитана на 6 коек. Сегодня они не пустуют, более того – развернута дополнительно еще одна койка. Застаем на дежурстве врача-реаниматолога Сергея Крыжа. Хотя Сергей Александрович трудится врачом-консультантом санавиации по всей области, отношение к нашей больнице у него особое, ведь именно здесь он начинал свой трудовой путь врачом-интерном. Доктор отмечает, что постоянно приходится сталкиваться с тяжелым течением болезни. Как правило, в отделение попадают женщины и мужчины среднего и пожилого возраста, имеющие лишний вес. Но все чаще интенсивного лечения требуют и молодые люди. По убеждению Сергея Крыжа, обязательно нужно вакцинироваться, и, если даже хоть на один процент увеличится количество выздоровевших, то усилия медиков не напрасны.

Будакошелевцу Владимиру Роговскому (на снимке выше), пациенту реанимационного отделения, еще трудно говорить, но наш земляк не может не высказать слова благодарности медикам: «Золотые люди. Ценой собственной жизни спасают наши. Обязательно сделаю прививку. Тем более, что обещал это дочери, которая работает в прививочном кабинете поликлиники». Уверены, мужчина сдержит свое обещание, ведь путь к выздоровлению у него долгий и тяжелый: сначала Владимир лечился в гинекологическом перепрофилированном отделении, а с 13 октября – пациент реанимации.



Еще одной «приметой» нашей действительности стало появление на дорогах автомобилей с «баллонами жизни», спешащими в больницы, где кислород необходим. Наша больница – не исключение. Каждое утро по 56 баллонов по 50 л каждый, да еще 2 дополнительных рейса в неделю, доставляют специальным транспортом из Бобруйска в районную больницу. Этих объемов хватает с запасом, чтобы обеспечить бесперебойную работу ковидных отделений и реанимации. Штат машинистов воздушно-распределительной кислородной установки сейчас насчитывает уже 4 человека. Все они – из технического персонала больницы, прошли специальное обучение. 21 октября «ответственным по кислороду» был Владимир Николаев.

Внимательно следя за показаниями приборов, Владимир Андреевич поясняет, что в обязанности машинистов входит мониторинг давления при подаче кислорода, приемка полных баллонов и отгрузка использованных, их замена и подключение. При этом, он отмечает, каждый весит более 100 кг. Но, по мнению собеседника, трудности не пугают вовсе, когда речь идет о жизни людей.

А теперь вопрос: если на уровне государства, областной и районной систем здравоохранения созданы такие условия, почему же нам, гражданам, также не проявить сознательность, прислушаться к компетентному мнению медиков и выполнять элементарные правила безопасности, вовремя вакцинироваться. Прежде всего, заметьте, это мы будем делать для себя, для своей же собственной безопасности. К сожалению, «авось пронесет» прочно засело в наших головах. Многие из нас стали жертвами очередного фальшивого информационного потока в интернет-пространстве, возомнили себя знатоками в области вирусологии, совершенно не беря во внимание, что над вакцинами трудились лучшие умы медицины. Получается, что и опыт того же Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, имеющего 130-летнюю историю, тоже не в счет?

КОМПЕТЕНТНО

Игорь Юркевич,

главный врач 6-й больницы Минска:

– Мы наблюдаем более агрессивное течение ковида. Кроме того, если раньше человек заболевал постепенно, то теперь уже за 5–6 дней у него может развиться тяжелое состояние. Также видим, что теперь ковид чаще цепляет беременных и детей. А вот что касается симптомов – они почти не изменились. Среди главных – низкая сатурация (95 и ниже) и слабость (когда человек не может спокойно дойти до кухни). Аносмия встречается теперь только в 50 процентах случаев. Поэтому, даже если обоняние не пропало, это еще не говорит о том, что человек с симптомами ОРВИ не инфицирован коронавирусом. Любая ОРВИ – это ковид, пока не доказано обратное.

Наталья ЛОГУНОВА, фото Ирины Палубец