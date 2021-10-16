Признаюсь, перед тем как решиться на репортаж из перепрофилированного гинекологического отделения райбольницы, перечитала и пересмотрела массу аналогичных материалов коллег. Но, поверьте, лишь побывав там лично, четко и ясно осознаешь, что попасть туда не пожелаешь даже и врагу. Наша статья – не страшилка на очередную острую тему, а стремление еще раз напомнить людям, что их здоровье сегодня зависит только от их верного и разумного решения.

Первым делом мы преодолели надевание защитного костюма: первый комбинезон, потом шапочка, маска, бахилы, защитный экран и перчатки. Все нужно тщательно завязать и расправить. Наша провожатая Елена Лаврентикова, видя наши неумелые попытки ускориться, с улыбкой, терпеливо, как в школе, научила всем тонкостям переодевания. И вовсе не в укор, а как бы невзначай заметила, что девочки-медработники, как в армии, уже научились переодеваться за пару минут. И немудрено – ведь делать им приходится это не единожды за смену.

Мы готовы. 2 лестничных пролета по 10 ступенек каждый и небольшой коридор отделяют чистую зону от красной, разделяя жизнь как медработников, так и пациентов, на «до» и «после».

Волнение колоссальное, кажется, что каждая пройденная ступенька глухим стуком отдает в самое сердце. Страшно? Конечно! Но что наш страх по сравнению с тем, через что проходят медработники каждый день в ковидном отделении.

Идем дальше. Последние наставления нашей провожатой. Открываем дверь и… переступаем черту.

В коридорах тишина, только медсестры и санитарки, словно волшебные феечки, «вальсируют» с капельницами и лекарствами. Только шелестеть им приходится по 12 часов за смену вовсе не бальными платьями, а противоковидными костюмами.

Понимаем сразу: никакого «кабинетного» разговора не получится. Просто времени на это нет. Врача Татьяну Шатон мы застаем в палате: у пациентки падает сатурация – стало трудно дышать.

По дороге на медицинский пост заглядываем еще в несколько палат. Татьяна Александровна подходит к каждому пациенту, оценивает состояние, чтобы скорректировать лечение. На ходу удается поговорить. «Наше отделение, единственное перепрофилированное в райбольнице, которое пережило все 4 волны эпидемии, – делится Татьяна Шатон. – Конечно, накопленный опыт, наработанные схемы и механизмы лечения позволяют сегодня более спокойно и взвешенно работать и оказывать качественную помощь людям. Мы обеспечены всеми необходимыми медикаментами, средствами защиты, кислородом. При необходимости подключаются реаниматологи, кардиолог, инфекционист, рентгенолог. Пройдя пик заболевания, пациенты отправляются домой для долечивания. 4-я волна показала, что человек может заболеть абсолютно в любом возрасте, невзирая на то, есть ли у него сопутствующие заболевания, ведет ли он здоровый образ жизни и занимается спортом.

Глубоко убеждена, что именно вакцинация – если не панацея, то верный и надежный способ борьбы с Covid-19. Есть у нас и привитые пациенты, но они не попадают в реанимацию и, как правило, быстрее идут на поправку, причем даже в пожилом возрасте. Благодарна коллегам, всем медсестрам и санитаркам отделения за самоотдачу и профессионализм». Татьяна Александровна, уже не первый год возглавляя гинекологическое отделение, называет имена тех, кто и сейчас с ней «на передовой» – Алла Жукова, Надежда Зятикова, Ирина Макаренко, Наталья Тусикова. Было время, что нагрузка на одну постовую медсестру достигала 30-34 пациентов.

По мнению Татьяны Александровны, 4-я волна очень тяжелая. Кто-то уходит домой на 8-е сутки, но таких мало, а кто-то будет лечиться почти месяц. А потом – под наблюдение врачей контактной группы по месту жительства. В отделении лежат и мужчины, и женщины, часто лечатся семейные пары. Ковид «помолодел и охотится» на молодых, здоровых людей.

В одной из палат быстро, чтобы ни в коем случае не утомлять пациентку, задали несколько вопросов миловидной пожилой женщиной. Она только что присела передохнуть после капельницы и томительного, но такого необходимого лежания на животе. 64-летняя жительница Губич поступила только вчера, но уже успела ощутить, что попала в надежные руки профессионалов. Она из тех, кто серьезно относится к своему здоровью: вовремя обратилась к медикам по месту жительства, когда появились первые симптомы недомогания, лечилась, выполняла все рекомендации. Но ничего не помогало. Болезнь атаковала с новой силой. Понимая важность вакцинации, к сожалению, наша героиня прививку не успела сделать по состоянию здоровья. И теперь, находясь в отделении, убедительно просит передать свои наставления землякам о необходимости как можно раньше принять для себя это важное решение и сделать столь необходимый шаг не только к своей безопасности, но и к безопасности близких и окружающих людей. «Надо прививаться, если есть возможность, – призвала губичанка, – очень тяжело болеть, что даже не передать словами».

Выходим из отделения, с облегчением снимаем всё «обмундирование». Работа в ПЧК – тяжелый труд: нам хватило получаса, чтобы ощутить на себе все прелести – в нем жарко, душно, словом, совсем не комфортно. А медработникам ведь приходится находиться в них по 3-4 часа кряду, да еще и проделывать все медицинские манипуляции.

Полоски на лице, напоминающие о «красной зоне», исчезли минут через 15, а вот выбросить из памяти всё увиденное пока не получается. Поэтому, наверное, так хочется, чтобы здание гинекологического отделения снова работало по профилю, а врачи и медсестры по-прежнему заботились о здоровье наших женщин.

С еще одной пациенткой, к счастью уже бывшей, удается поговорить по телефону. Буквально вчера, после 19-дневной борьбы за жизнь, выписалась домой и проходит все необходимое лечение дома. Первую прививку успела сделать до болезни. Возможно, именно она и помогла встать на ноги. Те ужасные моменты в пик заболевания отложились в памяти женщины надолго, если не навсегда. Для Лидии Фоминичны ситуация осложнялась еще и тем, что в больницу она попала вместе с супругом, а в отделении к тому же работает ее дочь Наталья. Каково матери было видеть, как ее ребенок, каждый раз заступая на дежурство, встречается с невидимой опасностью.

Нам, белорусам, не привыкать к трудностям, благо, есть у нас против них и одно действенное средство, проверенное веками, – бороться против врага, зримого и незримого, вместе, «толокой». И именно оно дает нам право быть уверенными, что и с этой напастью мы непременно справимся.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец