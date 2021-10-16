Одной из добрых традиций нашего района стало в преддверии прекрасного праздника – Дня матери – чествовать мам, сыновья которых проходят срочную службу в рядах Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Так, 12 октября в военном комиссариате за сладким столом собрались мамы, чьи сыновья достойно выполняют свой воинский долг.

Встреча получилась по-настоящему душевной и доброй. Военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв от своего имени и командования воинских частей тепло поздравил матерей военнослужащих с большим и светлым праздником, пожелав им здоровья, удачи и семейного благополучия.

Во время поздравления на лицах матерей читалось волнение и гордость за своих детей. Некоторые мамы не могли сдержать слез. Несомненно, слова благодарности стали для них одним из самых дорогих подарков.

Татьяна Борисевич.

Ее сын Дмитрий исполняет гражданский долг в войсковой части 3214, награжден нагрудным знаком «За самаадданую службу».

– Поздравление стало для меня приятным сюрпризом – это лучший подарок в праздник, когда нам лично говорят спасибо за воспитание сыновей. И, конечно же, я горжусь, что вырастилахорошего, ответственного, порядочного сына. Уверена: каждый мужчина должен пройти армейскую школу. Год пролетел незаметно, скоро уже будем встречать Диму дома, – рассказала женщина.

Аксана КириЧенко.

Виктора Кураликова, ее сына, год назад призвали в войсковую часть 5525

в Гомеле.

– Виктор ушел в армию с последнего курса БГАТУ. И сделал это намеренно. В будущем он собирается связать свою жизнь с силовыми структурами. Это его осознанный выбор. Горжусь своим сыном, который образцово проходит службу. Обязательно расскажу односельчанам о таком высоком уважении матерям солдат в преддверии праздника, – поделилась Аксана.

Наталья Иваненко.

Ее сын Евгений служит в Бресте в войсковой части 92616.

– Я горжусь тем, что сын попал в элитные войска. Кроме того, Евгений проявил себя уже в первые полгода службы и сейчас служит по «контракту». Мне очень приятно принимать благодарность. Это лучший подарок ко Дню матери. Сын планирует связать свою жизнь с Вооруженными силами, и меня не может не радовать, что он нашел свое предназначение. Я с уверенностью могу сказать, что армия – это тот этап, когда мальчик, юноша становится настоящим мужчиной. Женя служит добросовестно, и меня радует, что отметили его хорошие качества и достойные результаты. Всегда была уверена в сыне, – отметила Наталья.

Кроме теплых слов для мам прозвучали и музыкальные подарки в исполнении артистов районного Дома культуры.

Ирина ГАЛИЦКАЯ

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