Накануне знаковой и юбилейной для «Авангарда» даты мы встретились с Галиной Хацулевой, которая с 2011-го по 2019 год была главным редактором газеты, и узнали, какой след в ее жизни оставило время, проведенное с районкой.

– Галина Ивановна, расскажите, как вас судьба привела в редакцию?

– С «Авангардом» связаны более чем 10 лет моего профессионального пути. В газете начала работать ответственным секретарем в 2008 году после окончания Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Меня очень тепло приняли в дружную журналистскую семью. К тому же учредители газеты – районный исполнительный комитет и районный Совет депутатов – помогли в предоставлении жилья, что, согласитесь, весьма важно для молодого специалиста.

– Вы помните свое первое задание?

– Конечно. Это был материал о двух бабушках-певуньях из д. Гавли. И одна из них, к слову, – мама солиста ансамбля «Бяседа» Валентина Кириленко. Признаюсь, хоть перед встречей я немного волновалась, прошла она буквально на одном дыхании. А вообще, каждая интересная тема воспитывала во мне дух настоящего журналиста.

– Были ли у вас наставники, которые помогали и ориентировали в профессиональной деятельности?

– Выработать свой стиль в работе мне позволили качества, которые я почерпнула у сотрудников «Авангарда» с многолетним стажем. В этом плане особенно хотелось бы отметить технического редактора Тамару Сивицкую, стилистического редактора Елену Белко. К слову, они и сегодня трудятся в газете. И, конечно же, главного бухгалтера Тамару Болдуеву, которая не так давно ушла на заслуженный отдых. Именно с их помощью мне удалось понять все тонкости профессии изнутри.

– А чем для вас знаменателен период работы главным редактором?

– Руководителем издания меня назначили в 2011 году. Безусловно я понимала, какая огромная ответственность ложится на мои плечи. Но благодаря команде профессионалов, чей опыт работы в газете уже на тот момент исчислялся десятилетиями, а также учредителям, удалось достичь определенных результатов. Например, буквально на следующий год издание перешло в формат еженедельника и стало печататься в «Полеспечати», что позволило подписчикам получать районку в фальцованном виде. А через некоторое время «Авангард» радовал своих читателей цветным исполнением. Еще одним важным шагом стало то, что издание вышло на самоокупаемость.

В 2014 году наш «Авангард» стал лидером, заняв первое место в областном соревновании среди редакций Гомельской области. И нам удалось приобрести новый автомобиль. Знаменательным был и 2015 год: мы выкупили арендуемые помещения. Чтобы улучшить условия труда работников, произвели замену всей мебели. В этот период привели многолетние подшивки издания, представляющие для нас огромную ценность, в презентабельный вид. Кстати, самая давняя из них датируется 1965 годом.

– Как бы вы описали время, проведенное с «Авангардом»?

– Этот период я бы охарактеризовала как насыщенный и плодотворный, динамичный и запоминающийся. Мне удалось побывать буквально в каждом населенном пункте Будакошелевщины и в разных городах нашей страны, познакомиться со многими замечательными людьми, порой с довольно непростыми судьбами. Журналист всегда находится в постоянном поиске. На мой взгляд, именно этим и отличается работа в газете. И если бы речь шла о том, какое качество для людей этой профессии можно считать самым главным, то я бы назвала неуемность. Ведь только совершенствуясь, мы имеем возможность делать шаги в будущее.

– Что пожелаете «Авангарду» в юбилейный год?

– Прежде всего, двигаться в направлении, богатом на разнообразные новости, свежую аналитику, крепкую связь с читателями, а творческому коллективу редакции – неиссякаемой энергии, побольше интересных и креативных идей, журналистского вдохновения, ярких событий, благодарных и преданных подписчиков. Пусть на вашем профессиональном пути будут только хорошие новости. Процветания и долголетия тебе, мой любимый «Авангард»!

Беседовала

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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