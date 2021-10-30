Отопительный сезон уже в разгаре. И если у жителей домов, подключенных к системе центрального отопления и газопровода, поводов для беспокойства нет, то для остальных этот вопрос по-прежнему актуален. О том, где можно приобрести топливо и во сколько обойдется теплая зима владельцам частных домов, разбирался «Авангард».

Даже непосвященные знают: самый простой способ запастись дровами – обратиться в топливную организацию или лесхоз. Основной поставщик дров для населения нашего района – Буда-Кошелевский опытный лесхоз. Несмотря на газификацию населенных пунктов, спрос на древесное топливо не падает, о чем свидетельствуют и цифры. За январь-сентябрь лесничествами было реализовано населению около 8 тысяч кубометров дров, а за первые две декады октября 207 человек приобрели 1561 куб. м дров. Ежедневно в лесохозяйственные учреждения обращаются порядка 20 желающих приобрести топливо. Традиционно наибольшее число заявок поступает в сентябре-октябре. Несмотря на это, больших очередей не наблюдается, топливный вопрос, как правило, решается в течение календарного месяца.

По словам директора Буда-Кошелевского опытного лесхоза Сергея Лозко, в настоящее время заготовить дрова граждане могут двумя способами: либо самостоятельно, либо купить уже готовую продукцию в лесхозе. Чтобы воспользоваться услугой самозаготовки, нужно написать заявление в ближайшее лесничество о необходимости выделения леса на корню. После этого будет составлен договор и выписан ордер на самостоятельную вырубку леса на выделенном участке. В данном случае 1 кубометр обойдется в среднем в 13 копеек. К слову, такой вариант выбирают не часто, так как заготовить и забирать дрова в лесу придется в строго отведенном месте и на своем грузовом транспорте. А это порой до пяти километров от населенного пункта, что приносит немало хлопот. Поэтому многие предпочитают приобретать уже готовые дрова. Только прежде чем покупать их на зиму, следует определиться с породой топливного материала. Есть твердые, мягкие и хвойные. На каждую категорию официально установлен тариф. Наибольшим спросом у населения пользуются дрова из деревьев лиственных пород. Так, к примеру, цена за кубометр плотной древесины на франко-лесосеке будет следующей: сосна и ольха – 8,17 руб.; береза, граб, клен, лиственница – 9,51 руб.; ель, осина, липа, тополь, ива – 7,81 руб. (Примечание: франко-лесосека – это покупка готовых дров прямо с лесосеки).

Кроме того, можно приобрести дрова и с промежуточного склада, то есть дрова вывезены на определенное место складирования. Конечно, в случае франко-лесосеки дрова обойдутся дешевле более чем в два раза, но порой проще переплатить. Так, кубометр сосны и ольхи длиной 3-4 м на промежуточном складе обойдется в 13,66 руб.; березы, граба, клена и лиственницы длиной 3-4 м – 14,89 руб.; ели, осины, липы, тополя и ивы длиной 3-4 м – 13,05 руб. Но в том и другом случае готовые бревна еще придется доставить до дома. К слову, можно воспользоваться дополнительной услугой транспортировки – трактором лесхоза – по цене 31,46 руб. за час (сюда входят погрузка манипулятором, перевозка и выгрузка во дворе заказчика). Среднее время, за которое дрова можно доставить в любую точку района, – 3 часа (по цене около 94 руб.). Итоговая сумма за прицеп дров с учетом доставки в среднем обойдется около 200 руб. Но следует учесть, что бревна еще предстоит самостоятельно порезать и поколоть.

Несмотря на повышенный спрос, работники лесного хозяйства успевают удовлетворять заявки на топливо как от населения, так и от организаций. Одним словом, с дровами в лесничествах проблем нет. Но все же об их заготовке лучше думать заранее.

Решить «дровяной» вопрос можно и с помощью индивидуальных предпринимателей, занимающихся вырубкой леса и заготовкой дров. Вот только цены они формируют самостоятельно.

Еще одним проверенным местом, где можно заказать дрова и торфобрикет круглый год, является топливоснабжающая организация, или, как ее называют в народе, гортоп. По словам директора Буда-Кошелевского филиала КУП «Гомельоблтопливо» Валерия Качанова, проблем с топливом для населения у них нет, но из-за повышенного спроса в осенне-зимний период топливо доставляется в порядке очередности.

Реализация твердых видов топлива населению по фиксированным розничным ценам производится в соответствии с нормами отпуска, установленными на одно домовладение в календарном году. Так, право на покупку твердого топлива имеют потребители при предоставлении топливной книжки. Если же таковой не имеется, топливо отпускается по свободным ценам, следовательно, дороже. Это связано с тем, что гортопы закупают торф и древесину по более высокой цене, нежели продают людям. Разница компенсируется за счет государства.

Первыми обслуживаются льготные категории: инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Для них действует скидка 50% на само топливо. Что касается норм отпуска, то на одно домовладение положено 3,3 тонны топливных брикетов (норма торфа по топливной книжке) и 4,9 кубометра пиленых дров. Стоимость торфобрикета за одну тонну без учета транспортных услуг составляет 39,50 руб., дров колотых за метр кубический – 41,34 руб., дров, разделанных на чурбаки, – 33,24 руб. Доставка для всех категорий оплачивается отдельно.

На сегодняшний день очередь на топливо составляет 114 человек на торфобрикеты и 41 – на дрова колотые. Наибольшим спросом пользуется торфобрикет. В топливоснабжающей организации в очередной раз напоминают, что топливо следует приобретать в течение всего года, а не ждать наступления холодов. Дрова нужно заготавливать с весны, чтобы они успели хорошенько высохнуть, да и с брикетом затягивать не стоит. Ведь не зря народная мудрость гласит: раньше купишь – больше сэкономишь. А в данном случае сэкономишь не только деньги, но и время, и нервы.

Ольга ЧЕРНЯКОВА