Злоумышленники сломали ворота и скамейки, вывернули урны.

К нам в редакцию позвонила Полина Николаевна Дударева. Возмущению пенсионерки не было предела:

— Как так можно? Для людей ведь сделано. Мы каждый день занимаемся там скандинавской ходьбой. Пришли сегодня утром и были очень неприятно удивлены. Это выходит за всякие рамки! Сознательно портят то, что нужно и удобно людям.

Полина Николаевна говорит, что это уже не первое проявление акта вандализма в парке, но на сей раз хулиганы превзошли себя: такого погрома ещё не было. В предыдущих случаях милиция виновных так и не нашла.

Вероятнее всего таким варварским способом развлекается по ночам молодежь. В этой связи хочется обратиться к родителям:

-Уважаемые родители! Объясните своим детям правила поведения в общественных местах!

Кроме того не лишним будет напомнить, что за подобные действия предусмотрена административная ответственность.