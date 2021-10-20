Фёдор Мысский из Сморгони имеет сложный диагноз – ДЦП. В марте Феде исполнилось 18 лет, а с наступлением совершеннолетия парень уже считается взрослым инвалидом 1 группы. Состояние Феди – тяжелое. Он не может самостоятельно сидеть, ходить, у него нет навыков самообслуживания, практически отсутствует речь. Все эти 18 лет мама Феди – Елена Ивановна – фактически одна занимается уходом за тяжелобольным ребенком и его воспитанием.

В последнее время у Фёдора произошел серьезный скачок роста. За два года он вырос на 26 см и перестал вмешаться в свою коляску. Вместе с тем она уже стала выходить из строя. Федя пользуется ею больше десяти лет. Т.к. парень не ходит, без коляски он фактически лишается возможности выехать за пределы квартиры. В Центр помощи «Вера» мама Фёдора – Елена Христофорова – обратилась с просьбой помочь приобрести для сына инвалидную кресло-коляску «Hoggi».

«Мой мальчик родился раньше срока – на 31-й неделе беременности. Два месяца ребенок оставался под наблюдением медиков, набирал вес. При выписке плохих прогнозов для Федора врачи не озвучивали. Утверждали, что ребенок здоров. Позже я стала замечать, что развитие сына происходит как-то не так. Стала обращаться к специалистам, но слышала, что с ребенком все нормально», – рассказывает мама Феди – Елена Христофорова.

Однако на сердце мамы было неспокойно. Женщина сама стала изучать множество литературы и научных статей на тему развития детей до года. Обращала внимание на положение рук и ног, на излишнюю напряженность мышц, неестественные движения. Хотя внешне сын почти не отличался от своих сверстников.

Позже в поле зрения Елены попали научные работы и статьи известного белорусского детского невролога – Георгия Георгиевича Шанько. Этого специалиста считают создателем детской неврологической службы в Беларуси. Елена Ивановна стала искать возможность попасть на консультацию к известному профессору. Встреча с ним состоялась в Минске на кафедре детской неврологии БелМАПО. Профессор Шанько смог выявить патологию Феди. К сожалению, опасения мамы оказались ненапрасными. Ребенку назначили МРТ головного мозга и длительное лечение.

«На МРТ в голове у Феди была обнаружена киста, которая, вероятно, образовалась в результате родовой травмы по причине кровоизлияния в мозг. Было проведено множество обследований, консультаций с лучшими нейрохирургами и невропатологами. В операции сыну было отказано, т.к. никто не мог гарантировать её успешный исход. В целом же я слышала, что сын будет очень тяжелым, возможно не будет даже видеть и слышать. Феде выставили диагнозы – ДЦП, порэнцефалическая киста в лобно-теменной области справа», – вспоминает мама события тех лет.

Для мамы было очень тяжело пережить такие новости, справиться с эмоциями, найти в себе силы на сложную борьбу с болезнью. Мама признается, что до сих пор не может смириться с этим диагнозом и задается вопросом: почему так произошло именно с её ребенком.

Любит Федя ездить на дачу, прогуливаться по лесу, но пока такие поездки для него недоступны из-за отсутствия подходящей коляски. На улицу просто прогуляться или съездить с мамой по делам, в магазин Федя тоже не может. В случае крайней необходимости мама садит его в коляску, которой пользовались на протяжении последних 10-ти лет. Но модель уже не подходит мальчику по росту и сильно изношена.

Ребенка мама воспитывает одна. Чтобы иметь возможность зарабатывать и обеспечивать себя и сына, Елена Ивановна работает, но этого все равно недостаточно. Осилить покупку дорогостоящей коляски мама не может. Год назад, находясь с Федей в больнице, женщина услышала о Центре помощи «Вера», попробовала сюда обратиться со своей проблемой. В «Вере» в помощи не отказали. Наша благотворительная организация открывает благотворительный сбор в поддержку Фёдора Мысского и просит неравнодушных людей, предприятия и организации помочь этой семье.

Помочь Фёдору в приобретении для него кресла-коляски инвалидной «Hoggi» с принадлежностями, стоимостью 330500 рос.руб. (11368 бел.руб. по курсу НБРБ на 18.10.2021) Вы можете, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа — Мысский Фёдор:

1.Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке .

2.Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3.Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

4.SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Фамилия ребенка > <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Мысский ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Мысский 1

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

5.USSD-запрос на номер *222*24# для абонентов связи МТС и life:)

Для абонентов оператора связи МТС: набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.

Для абонентов оператора связи life:) : отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов) Вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб.

6.Благотворительная линия.

Позвонив с городского номера по телефону 8-902-214-5555, Вы пожертвуете 3 рубля.

7.QR-код.

Откройте Ваше банковское приложение и перейдите к оплате по QR-коду. Отсканируйте QR-код, перейдя по ссылке https://c-vera.by/hochu-pomoch/qr-kod/ и укажите цель пожертвования – Мысский Фёдор, укажите сумму пожертвования и подтвердите пожертвование.

Уважаемые благотворители!

Просим Вас перед совершением пожертвования ознакомиться с условиями Публичной оферты о пожертвовании, размещенной на нашем сайте www.c-vera.by. В случае осуществления пожертвования Вы подтверждаете, что ознакомлены с ее условиями.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!