Киев с 1 ноября возобновит импорт белорусской электроэнергии, сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные на сайте «Укрэнерго» результаты аукциона, который состоялся 27 октября.

Украинская госкомпания «Энергоатом» выкупила 885 из 900 доступных МВт мощностей межгосударственных ЛЭП для импорта в ноябре электроэнергии из Беларуси. Украинская компания «Электро Комьюнити» приобрела еще 15 МВт.

Ранее в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины заявляли, что Киев не будет возобновлять с ноября импорт электричества из России и Беларуси, так как запасов угля для стабильного прохождения отопительного сезона достаточно и производители электроэнергии располагают финансовыми возможностями для закупки угля, в том числе импортного. Позже, однако, ведомство заявило, что запасов угля на двух из трех тепловых электростанций государственной энергосбытовой компании «Центрэнерго» хватит лишь на пять-шесть дней работы.

БЕЛТА