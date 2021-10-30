Несмотря на то, что выходных дней не так много (каникулы продлятся с 30 октября по 7 ноября), хочется, чтобы дети провели их интересно и познавательно. «Авангард» узнал, какую каникулярную занятость организуют школы района в этом году.

Главный специалист отдела образования, спорта и туризма райисполкома Тамара КУЗЬМЕНКОВА рассказала:

– Все мы понимаем, как детям важны впечатления и атмосфера, поэтому на каникулы мы запланировали несколько мини-экскурсий по музеям района, включили в этот список спортивно-развлекательные мероприятия и, конечно же, конкурсы и профилактические акции с представителями МЧС. Не стоит забывать и про то, что на базе школ работают, в том числе и во время каникул, кружки Уваровичского центра детского творчества по абсолютно разным направлениям, которые может посетить любой желающий. Вместе с тем большинство мероприятий в связи с эпидемиологической ситуацией пройдут в онлайн-формате. Помимо развлекательных мероприятий, нас ожидает первый этап репетиционного тестирования, в котором ученики старших классов смогут проверить свою готовность к ЦТ.

Методист по оздоровлению Буда-Кошелевского учебно-методического кабинета Нелли Гусакова поделилась с нами информацией о том, что традиционно с 1 по 6 ноября в районе будут работать 15 пришкольных лагерей для 200 ребят. Самое большое количество школьников примет городская СШ №1 – около 25 учеников. Так, каникулы для них будут наполнены множеством викторин и интеллектуальных игр, онлайн-экскурсий.

Когда я узнала, какая программа ждет неговских школьников, признаюсь, даже позавидовала. Планируется поездка в Чечерск, посещение музея хлеба в аг. Ботвиново Чечерского района. А те, кому исполнилось 14 лет, смогут принять участие в реализации инициативы вторичной занятости по починке мебели. К слову, этот совместный с районным центром занятости проект позволит школьникам заработать деньги на карманные расходы. Всё строго официально: с каждым заключается договор и вручается трудовая книжка. В проекте участвуют 10 ребят, все каникулы они будут усердно трудиться.

А вот у буда-люшевских школьников появится возможность попробовать себя во множестве профессий. Среди них: спасатели-пожарные, инспекторы дорожного движения, сотрудники милиции, танцоры, учителя информатики и многие другие. Кто знает, может кто-то найдет среди этих занятий свое призвание.

Каждая школа постаралась сделать каникулы для учеников разнообразными и увлекательными. Так что этой осенью школьникам точно не будет скучно!

Алина ЮРИНСКАЯ