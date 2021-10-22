На этой неделе в Минске прошла открытая спартакиада детско-юношеских спортивных школ по велоспорту на треке. В соревнованиях приняли участие 16 команд из всех регионов страны. Наш район представила команда девочек 2005 г.р. и младше.

В командной гонке Юлия и Сабина Старовойтовы, Яна Шатунова и Юлия Ткачева заняли третью ступень пьедестала почета. Также воспитанница «Спарты» Ирина Чуянкова, имеющая звание «Мастер спорта», вошла в состав Национальной сборной по велоспорту на чемпионате Мира в Каире. К сожалению, до медалей «доехать» нашим девчонкам не удалось – в командной гонке на треке девушки заняли почетное четвертое место. Это дало Ирине право получать президентскую стипендию.

Кроме того, две выпускницы «Спарты», продолжающие обучение в Гомельском училище олимпийского резерва, Юлия Старовойтова и Яна Шатунова, получили звание «Кандидат в мастера спорта» на соревнованиях в Мозыре.