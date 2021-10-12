12 октября отмечается Всемирный день борьбы с артритом (World Arthritis Day),который проводится ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 1996 года.

Целью проведения этого дня является привлечение внимания

к проблеме ревматологических заболеваний, повышение информированности об артритах во всех его формах, объединение усилий врачей, пациентов и общественности в направлении решения вопросов профилактики, ранней диагностики, медицинской и социальной реабилитации больных данным недугов.

Артрит – серьезное воспалительное заболевание сустава или нескольких суставов, которое при отсутствии лечения приводит к болевым ощущениям и ограничении в движениях, а впоследствии и к инвалидности, утрате трудоспособности. Вообще, артритом называют большую группу болезней суставов, которая включает более 100 диагнозов, самые распространенные из которых – артроз и ревматоидный артрит. Причины появления болезни различны: нередко артрит возникает при повторяющихся легких травмах, открытых или закрытых повреждениях суставов, частом физическом перенапряжении или генетической предрасположенности. Кроме того, развитие артрита провоцируют вирусные и бактериальные инфекции, переохлаждение, физическая и психическая перегрузка и даже чрезмерное курение. В ряде случаев факторы возникновения и механизмы развития болезни выяснены не до конца.

По данным ВОЗ, каждый десятый житель планеты страдает артритом. И за последнее десятилетие тенденция к росту числа заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани, в том числе и артритом, не снижается, ревматологические заболевания занимают высокие позиции

в рейтинге причин заболеваемости и инвалидности.

Чаще всего тяжелые ревматические заболевания суставов, связанные

с быстрым развитием артрита, поражают работоспособных жителей планеты

в возрасте от 30 до 50 лет, женщины страдают этим заболеванием в 5 раз чаще мужчин. Воспалительный процесс вызывает нарушение структуры и функций суставов, что в конечном итоге влечет за собой необратимую деструкцию и инвалидизацию пациента. Болезни суставов нуждаются

в длительном и постоянном медицинском наблюдении и лечении, а пациенты – в реабилитации и социальной адаптации. Преуменьшение важности проблемы, связанной с болью в суставах и позвоночнике, приводит к поздней обращаемости пациентов к врачам и, как следствие, снижает шансы пациентов на выздоровление или ремиссию, повышает риск развития инвалидности.

Ранняя диагностика и своевременное лечение способны предотвратить тяжелые последствия для больного. И хотя причины развития артритов разнообразны, известно, что лучшее средство от любой болезни – профилактика. Снизить риск развития данных болезней можно, следуя простым советам: чаще бывать на свежем воздухе, отказаться от вредных привычек, вести здоровый образ жизни, не пренебрегать физическими упражнениями и правильным питанием. И всё это – независимо от возраста и рода занятий.

12 октября 2021 года позвонив по телефону 8(0232)34-71-76

с 13.00 до 14.00 Вас проконсультирует заведующий отделением,

врач-ревматолог высшей квалификационной категории У «Гомельская областная клиническая больница», главный внештатный ревматолог ГУЗО Дундарова Галина Георгиевна.