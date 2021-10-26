В Международном календаре 29 октября обозначен как Всемирный день псориаза. Этот день был учрежден по инициативе Международной федерации ассоциаций больных псориазом в связи с тем, что это наиболее распространенное и часто встречающееся из всех известных кожных заболеваний.

Им страдают до 3 % населения планеты, 15 % всех больных с кожной патологией, 25 % от числа больных, пролеченных в дерматологических стационарах.

Уровень заболеваемости псориазом из года в год растет, изменяется и его возрастной состав – раньше болезнь поражала взрослое население в возрасте 25-50 лет, теперь все чаще можно встретить молодых людей и детей, страдающих этим недугом.

Целью проведения данного мероприятие является необходимость: обратить внимание общественности на проблемы связанные с псориазом, повысить осведомленность населения в вопросах этой болезни; поддержать больных псориазом и информировать их о клинических его формах, методах лечения и профилактики; определить для родных и близких больного степень риска у них (предрасположенности) возникновения патологии. Объединение заинтересованных в решении этой проблемы людей, даст возможность по-новому взглянуть на эту болезнь и помочь больным с диагнозом псориаз.

Псориаз — хронический неинфекционный, часто рецидивирующий и прогрессирующий, генетически обусловленный (бактериальное и вирусное воздействие ведет к изменениям в генетическом аппарате), мультифакторный дерматоз. В развитии болезни большую роль играют иммунные нарушения с формированием аутоиммунного процесса, нарушения функции центральной, периферической и вегетативной нервных систем, эндокринных желез и метаболические изменения. Под влиянием провоцирующих факторов – психоэмоциональное напряжение, стрессы, травмы, инфекционные болезни — происходит воспаление и поражение любых участков кожного покрова, волосистой части головы, ногтей и суставов. Болезнь может появиться внезапно, практически в любом возрасте с мономорфных высыпаний розового цвета или обильными мелкими узелками (папулами), склонными к периферическому росту и формированию бляшек различных размеров и очертаний – типичных псориатических проявлений. Чаще всего характерные «дежурные» бляшки локализуются на локтевых и коленных суставах – местах наибольшего давления.

На сегодня точная причин возникновения псориаза не установлена, но риск появления псориаза выше у тех, чьи кровные родственники страдают этим заболеванием. Так, если псориазом болен отец – риск заболеть у детей составляет 14 %; если больна мать – он увеличивается до 41 %, если оба родителя больны псориазом – вероятность уже 75-100 %.

В силу отсутствия четких данных о причинах возникновения и развития псориаза, а также хронической рецидивирующей природы болезни и нередко наблюдаемой тенденции к ее прогрессированию, псориаз представляет собой трудное для лечения заболевание. На сегодня не существует средств со 100 % гарантией полного излечения этой болезни, но предложено много различных методов лечения псориаза с положительными результатами.

У больных псориазом нарушены обменные процессы в организме и в самой коже, поэтому им надо соблюдать диету.

Для нормализации работы кишечника и очистки организма от шлаков за счет изменения питания. Надо исключить употребление алкоголя, жирного, острого и соленого, мясных и молочных продуктов, кофе и чай. Полный запрет на табакокурение. Перейти на растительную (вегетарианскую) диету, увеличив в рационе объем листовой зелени (предпочтительно дикорастущих растений в месте проживания, особенно весной и летом: подорожник, лопух, одуванчик, крапива). Фитотерапия включают желчегонные чаи и ванны с «наполнителями» (череда, чистотел, валериана, хвоя). Вместо чая заваривать листья плодовых деревьев и кустарников или сборы лекарственных трав. бессолевое, рыбы, даже жаренные овощи и борщ, яйца, маргарин, все мучные изделия. Разнообразная пища с обилием витаминов растительного происхождения. Рекомендуется соблюдение постов и сознательное (осознанное) голодание, но это на «любителя» и с лечащим врачом. В лечении псориаза широко используются пчелопродукты – как наружно, так и внутрь – со значительным эффектом.

Лечение-это труд он требует от пациента терпения и настойчивости, веры в свое выздоровление. День псориаза – это только один день из вашей повседневной жизни, который должен заставить вас и окружающих осознать проблему болезни, чтобы избавиться от нее.

Зачастую со временем заболевание прогрессирует, даже при применении самых эффективных средств и способов лечения, в редчайших случаях удается достигнуть стадии ремиссии пожизненно. Псориаз хоть и не заразен, но считается неизлечимой болезнью.

Мы хотим пожелать всем больным псориазом долгой ремиссии. Родные и близкие, страдающие этим недугом, постарайтесь создать для них условия психологического комфорта.

В рамках акции здоровья, приуроченной ко дню профилактики псориаза, на базе районной поликлиники 29.10.21 года будет организована «горячая» линия с врачом дерматовенерологом Чикаровым В.И. по телефону 7-00-48 с 10.00 до 12.00.

Буда-Кошелевская ЦРБ