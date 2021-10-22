В 22:18 в МЧС поступило сообщение о пожаре нежилого деревянного дома в д. Калинино Буда-Кошелёвского района. В результате пожара уничтожен дом. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.

Уважаемые граждане! Соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, не допускайте курения в неустановленных местах, в том числе – в жилых помещениях, а так же вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Следите за тем, чтобы спички и сигареты после использования были полностью потушены. Помните: одна непотушенная сигарета может загубить не одну человеческую жизнь!

БУДА-КОШЕЛЕВСКИЙ РОЧС