Компания Facebook сменила название: теперь она Meta. Об этом объявил глава компании Марк Цукерберг на конференции Facebook Connect, сообщает ТАСС.

Обновленная компания делает ставку на создание нового этапа в развитии интернета — «метавселенной». Ключевой особенностью изменений, по словам основателя Facebook, станет ощущение присутствия. «Новое имя отражает весь путь, который мы уже прошли, и будущий, который еще хотим пройти. Теперь мы хотим быть не просто Facebook, а восприниматься как компания — разработчик «метавселенной», — пояснил смену названия Марк Цукерберг. Основатель компании также представил новый логотип — синюю ленту. Внешне она напоминает очки и знак бесконечности. Новое название происходит от древнегреческого слова «после». Это, по словам Марка Цукерберга, означает, что у компании всегда есть пространство для развития. При этом ребрендинг не повлияет на другие бренды корпорации, такие как сама соцсеть Facebook, а также Instagram, WhatsApp и другие. О планах создания «метавселенной» стало известно еще в июле. Анонсируя набор разработчиков, вице-президент Facebook Эндрю Босворт рассказывал, что ее особенностью станет возможность ощущать физическое присутствие других людей в цифровом пространстве.

БЕЛТА