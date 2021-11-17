«Жизнь Саши зависит от лекарств»

Двадцатилетний Саша Фурса из Баранович под опекой Центра помощи «Вера» оказался около года назад. У парня – сложная форма эпилепсии, а его жизнь зависит от дорогостоящих препаратов и сложного медицинского ухода. Мама молодого человека тогда оказалась в безвыходной ситуации – Саша нуждался в дорогостоящих лекарствах, денег на которые у нее не было. Стоял вопрос и с приобретением для него специализированной инвалидной коляски.

Тогда Центром был открыт благотворительный сбор. Для Саши удалось собрать необходимую сумму на годовой запас жизненно важных лекарств и специализированную коляску. Спустя год мама Саши – Елена Леонидовна – столкнулась с той же проблемой – лекарства на исходе, а без них жизнь её сына просто невозможна. На сложную ситуацию этой семьи Центр помощи «Вера» откликнулся снова.

документы Саши Фурсы

«Больше шести лет у меня не получалось забеременеть, ставили бесплодие, шансов иметь ребенка было немного. Но в 30 лет случилось чудо, в нашей семье родился Сашка. Моему счастью не было границ. Материнство омрачилось внезапно: в возрасте 4-х месяцев у малыша случились судороги правой стороны тела. Мы вызвали скорую и сына увезли в Новогрудскую реанимацию. Произошло кровоизлияние в мозг, Сашу мы теряли. Врачи были практически бессильны, судороги не купировались в течение 6 часов. На помощь вызвали специалистов из Гродно», – вспоминает события тех лет Елена Леонидовна.

Саше старались подобрать подходящую терапию: одни препараты меняли, другие наращивали. Трижды мама возила сына на обследование и реабилитацию в Германию. Там удалось выработать схему лечения, которая позволила значительно сократить количество тяжелых эпилептических приступов.

В 14 лет в жизни ребенка снова наступил критический момент. Врачи диагностировали у мальчика ещё и тяжелое заболевание крови – вторичную трехростковую цитопению. За короткий промежуток времени Саша потерял 18 килограмм веса, перестал есть, не мог принимать необходимые лекарства – все выходило с рвотой. Ребенок снова оказался в реанимации сначала в Барановичах, затем его перевели в Центр детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровляны.

Центр помощи «Вера» открывает благотворительный сбор для тяжелобольного Александра Фурсы на приобретение запаса жизненно необходимых ему лекарств на два года.

Помочь Саше в приобретении для него лекарственных препаратов (Урсосан, Гептрал, Линекс Форте, Нольпаза, Кеппра) на 2 года, общей стоимостью 10046 бел.руб., Вы можете, сделав целевое пожертвование с указанием назначения платежа: Фурса Александр

1.Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh

2.Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3.Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

4.SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Фамилия > <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Фурса ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Фурса 1

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

5.USSD-запрос на номер *222*24# для абонентов связи МТС и life:)

Для абонентов оператора связи МТС: набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.

Для абонентов оператора связи life:) : отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов) Вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб.

Благотворительная линия.

Позвонив с городского номера по телефону 8-902-214-5555, Вы пожертвуете 3 рубля.

QR-код.

Откройте Ваше банковское приложение и перейдите к оплате по QR-коду. Отсканируйте QR-код, перейдя по ссылке https://c-vera.by/hochu-pomoch/qr-kod/ и укажите цель пожертвования – Фурса Александр, укажите сумму пожертвования и подтвердите пожертвование.

Уважаемые благотворители!

Просим Вас перед совершением пожертвования ознакомиться с условиями Публичной оферты о пожертвовании, размещенной на нашем сайте www.c-vera.by. В случае осуществления пожертвования Вы подтверждаете, что ознакомлены с ее условиями.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!