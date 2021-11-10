На этом в очередной раз акцентировал внимание глава района в ходе приема граждан, который сегодня прошел в телефонном формате.

На личный прием к председателю райисполкома записались 6 человек, один вопрос был решен до его начала.

Первый заявитель просил содействия в выделении земельного участка для ведения крестьянско-фермерского хозяйства. Мужчине предложили варианты решения вопроса с учетом имеющихся свободных земель. Другой обратившейся, сетующей на качество ремонтных работ, были подробно разъяснены правила пользования и содержания жилого помещения. Так, согласно действующего законодательства, в обязанности наймодателя заявленные ею виды работ не предусмотрены. Следовательно, они должны выполняться за ее счет. Многодетная жительница райцентра, проживающая в общежитии и состоящая на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, просила содействия в выделении арендного жилья. Женщине был разъяснен порядок его получения, а также предложены другие варианты решения данного вопроса. Что касается прочистки канализационной системы и замены стояка общего пользования в одном из общежитий райцентра, глава района дал поручение коммунальнику решить проблему в течение месяца.

– Мы должны создать надлежащие условия для проживания людей в общежитии, – подчеркнул Анатолий Генрикович.

Еще одной жительнице райцентра, в соответствии с ее специальностью, были предложены варианты трудоустройства.

Ольга МАРЦЕЛЕВА