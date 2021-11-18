Ночь в пункте размещения беженцев в транспортно-логистическом центре прошла спокойно, передает корреспондент БЕЛТА.

Люди проснулись и занимаются бытовыми делами. Военные раздают горячую воду, привезли горячий чай и печенье. Группа волонтеров готовит палатки к раздаче пищи, привезли одноразовую посуду.

Один из беженцев рассказал, что все ждут решения вопроса об отправке в Германию. «Я сам из Ирака. Этот лагерь очень хороший, спасибо Беларуси. Но мы все же надеемся попасть в Германию. Домой возвращаться не намерены». В ТЛЦ сейчас разместились около тысячи беженцев.

Что касается второго лагеря около КПП, то беженцы там собирают вещи и, возможно, также пойдут к транспортно-логистическому центру. Один из беженцев рассказал, что эта ночь была очень холодной, шел дождь, был сильный ветер, все очень замерзли и утром пытались согреться возле костров.