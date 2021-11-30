В связи с приближающимися праздниками Рождества и Нового года, при проведении которых для украшения административных зданий, новогодних ёлок и сценических площадок будут применяться электрические гирлянды и осветительная иллюминация, Госэнергогазнадзор напоминает, что несоблюдение элементарных правил электробезопасности может привести к возникновению пожара и гибели людей.

В связи с этим информируем, что:

— подключение электрических гирлянд и световой иллюминации должно производиться только специалистами-электриками;

— запрещается прикасаться к оборванным и оголённым проводкам гирлянд;

— не допускается устройство временных электропроводок, для подключения к электрической сети электроприёмников необходимо применять кабель или шнур с двойной изоляцией;

-запрещается использование самодельных электрогирлянд и осветительных приборов;

— недопустимо под напряжением ремонтировать электропроводку и электрогирлянды, заменять повреждённые выключатели, розетки, ламповые патроны;

— запрещается устанавливать новогодние елки и сценические площадки под воздушными линиями электропередачи или воздушными вводами;

— для подключения электроприёмников Новогодних ёлок и праздничной иллюминации использовать устройство защитного отключения (УЗО);

— произвести необходимые электрофизические измерения и испытания электропроводки и электроустановок.