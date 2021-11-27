Рогинские школьники, активисты волонтерского отряда «Открытые сердца», собрались у могилы жертв фашизма почтить память земляков, заживо сожженных гитлеровцами осенью 1943 года. Они не были свидетелями тех страшных событий, но свято чтут и помнят о них.

Ноябрь 2021 года. Сосновый бор в окрестностях Рогини, иначе – Пески, так раньше называлась эта местность. Старшеклассники, по традиции, пришли сюда привести в порядок территорию захоронения и возложить цветы. Аромат хвои, свежий воздух, тишина – неимоверная, только детские голоса устремляются в мирное небо.

А вот тот же день, только 78 лет назад: «В ноябре 1943 года в деревне Рогинь стоявшая неизвестная немецкая часть под руководством офицера Ифакель при участии немецких комендантов карательных отрядов в д. Рогинь, п. Красное Знамя и Культура произвела арест советских граждан – мужчин, женщин и грудных детей. Часть из них загнали в один из домов п. Культура. Облив дом бензином, подожгли и заживо сожгли в нем мирных советских граждан. Остальные арестованные были отведены в д. Рогинь и заперты в здании бывшей скотобойни, после чего его облили бензином и также сожгли с находящимися там арестованными советскими гражданами – стариками, женщинами и грудными детьми» (Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Буда-Кашалёўскага раёна. Кн. 1-ая – Мн.: БЕЛТА, 2001. – 448 с.: іл.; с. 280). Эти сведения взяты из «Акта о преступлениях немецко-фашистских захватчиков на территории Буда-Кошелевского района» от 27.11.1944).

На месте захоронения установлен гранитный обелиск с надписью «На этом месте в здании бойни для скота осенью 1943 года заживо сожжены более 80 жителей д. Рогинь и других окрестных деревень Рогинского сельсовета. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ». В братской могиле захоронены 80 человек.

Трагизм ситуации усугубляет и тот факт, что погибли они, не дожив до долгожданного освобождения считаные дни. Сегодня не только школьники, но и потомки невинных жертв приезжают в это святое для них место со всего света.

В поименном списке расстрелянных, повешенных и замученных граждан Рогинского сельсовета значится 190 человек. В Акте о злодеяниях на территории Рогинского сельского совета от 16.11.1944 года находим строки: «..3 мая 1943 года под руководством коменданта карательного отряда Буглая с участием старосты поселка Культура Бурачкова Николая, впоследствии расстрелянного партизанами, на болоте возле шоссейной дороги Гомель-Довск на расстоянии 500 метров от деревни Дербичи были расстреляны 30 человек жителей деревень Рогинского сельского совета. Трупы на следующий день были зарыты на месте расстрела возле деревни Дербичи.

В сентябре 1943 года в деревне Рогинь было расстреляно 15 жителей деревень Рогинь, Лозов. В этот же день в деревне Рогинь были расстреляны жители прилегающих сел Буда-Кошелевского района, не менее 70 человек. Расстрел производился по распоряжению коменданта карательного отряда Буглая.

22 ноября в поселке Культура Рогинского сельсовета в помещении бани было сожжено 18 человек жителей поселка. Вышеуказанных лиц сжигали немцы из карательного отряда 23 немецкого стрелкового корпуса. Участие принимал комендант Дербичской и Рогинской волости, немецкий офицер Гофман. 14 октября 1943 года лес Викторианской дачи, где скрывалось население от преследования немцев, был окружен гитлеровскими войсками, а затем начался обстрел из орудий и минометов. После обстрела цепью по лесу шли немецкие солдаты и всех попавшихся им граждан убивали. 16 октября 1943 года немцами был окружен лес Лозовской дачи и так же был открыт огонь из орудий и минометов по укрывавшимся советским гражданам. В результате этих двух обстрелов немцы убили около 180 человек, из них жителей деревень Рогинского сельсовета – 70 человек».

«Немецкие воинские части систематически проводили блокировки лесов и болот под видом поимки партизан. Но так как партизан там не было, а скрывались мирные советские граждане от немецких властей и насильного угона в рабство в Германию, их вылавливали и расстреливали на месте и лишь незначительную часть арестовывали и отправляли в Германию» (из Акта о злодеяниях немецко-фашистских оккупантов на территории Буда-Кошелевского района от 27 ноября 1944 г.).

Наряду с массовыми расстрелами на Будакошелевщине производились расстрелы в одиночку и группами. Об этом красноречиво говорят памятники и обелиски, а также воспоминания очевидцев событий того времени.

На гражданском кладбище в п. Растеребы Кривского сельсовета в братской могиле захоронены 7 мирных жителей. В п. Черняцкая Поляна Широковского сельсовета на месте захоронения 5 расстрелянных в июне 1942 г. невинных жертв установлен мраморный обелиск. На гражданском кладбище в Гавлях Потаповского сельсовета на месте захоронения двух мирных жителей установлен гранитный обелиск.

Вот что творили фашисты на территории Чеботовичского сельсовета: в книге И.Д. Заливина «Мстители Приднепровья» (мемуарах о боевых действиях партизанского отряда им. Щорса) имеется текст следующего содержания: «Да, это был исключительно скорбный день, особенно для заречян, которые провожали в последний путь своего односельчанина Баранова Ивана. Фашисты и их пособники посчитали эту процессию тактикой партизан и открыли по ней огонь. Процессия разбежалась, а покойник выпал из гроба и до позднего вечера лежал на дороге. После обстрела похоронной процессии фашисты окружили Чеботовичи и начали грабить дома и уничтожать мирных людей. В этот день представители «нового порядка» только в одних Чеботовичах осиротили около шестидесяти семей и больше ста оставили без крова, а колхозников Карпачева Юрия и Хлебоказова Ивана инквизиторы сожгли живьем на костре. Одновременно в населенном пункте Ховхло «наводила» порядок вторая фашистская группировка под командованием гитлеровского офицера. Она выполняла свою работу строго по плану. Деревня Ховхло сразу превратилась в ад. Горели постройки. Воздух огласился автоматной стрельбой, криками и стонами женщин и детей, бегущих через огороды в близлежащий лес… В этот день фашисты осиротили в деревне Ховхло больше десяти семей и более тридцати оставили без крова».

Из воспоминаний жительницы Руденца Цыбранковой Марии Ивановны: «В годы войны проживала в д. Ивольск. Отец был на фронте. Два старших брата прятались в лесу от немцев. Фашисты согнали жителей в сарай, который располагался в центре деревни. Вокруг расставили солдат с собаками. Беременная женщина сделала подкоп, выбралась на улицу и побежала в сторону леса. Ее застрелили на глазах у всех, после чего начали обливать бензином сарай. Продержали около двух часов и отпустили… У соседки Сюскиной Полины Власовны было две дочери трех и пяти лет. Однажды немцы пришли к ней во двор и спросили, где ее муж. Она ответила, что он на войне. Тогда немцы поставили детей к забору и расстреляли. Женщина просила на коленях убить и ее, но ее оставили в живых… Когда немцы отступали, в домах (в печах) наложили соломы и вовнутрь положили гранаты для того, чтобы взорвать дома, но не успели».

В поименном списке расстрелянных, повешенных и замученных граждан Приборского сельсовета значится 112 фамилий. В Акте о злодеяниях на территории Приборского сельского совета от 24.12.1944 г. отражены следующие жуткие факты: «25 марта 1943 года немцы из карательного отряда, дислоцировавшегося в Чечерске, сожгли живьем 7 жителей д. Церковье… 12 октября 1943 года в д. Рогинь шесть жителей д. Анастасьевка немцы зверски замучили: прокалывали им шеи железным кабелем, который накидывали петлей, привязывали к машине и тянули в приготовленные ямы. После этого людей зарыли в эти ямы, некоторых – еще живьем… »

Многие места захоронений неизвестны до сих пор либо нет свидетелей, знающих личности захороненных мирных жителей и подробности их гибели на существующих захоронениях. Одним из последних примеров являются две могилы на гражданских кладбищах в Фундаминке, где по неподтвержденным данным в ноябре 1942-го и январе 1943 года расстреляны и захоронены партизанские семьи Дергачевых, Солодковых, Яроховых. Работники прокуратуры Буда-Кошелевского района обращаются к жителям, обладающим какой-либо информацией по этому факту или иной информацией о фактах геноцида в отношении мирного населения со стороны нацистских преступников и их соучастников, о возможных неизвестных местах уничтожения населения в годы войны на территории Будакошелевщины, не оставаться равнодушными к общему делу и сообщать по тел. 2-23-93 или на эл. адрес: gmo-buda@prokuratura.gov.by. Поисковая работа по установлению фактов геноцида белорусского народа продолжается, ибо преступления, совершенные много лет назад в отношении мирных граждан, срока давности не имеют.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец