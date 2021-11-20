По информации Минздрава, в последнее время количество выздоровевших превышает число новых заболевших. При такой динамике учреждения здравоохранения возобновляют работу в штатном режиме. Не исключение и наш район, где на неделе перепрофилировали некоторые отделения центральной райбольницы.

Как отметил главный врач Буда-Кошелевской ЦРБ Станислав Крылатов, на пике четвертой волны под лечение пациентов с COVID-19 была перепрофилирована значительная часть коечного фонда больницы. Учитывая тенденцию к снижению роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и пневмониями, было принято решение с 16 ноября перевести медучреждение в обычный режим работы. Следует отметить, что в отделениях проведены все необходимые дезинфекционные и противоэпидемические мероприятия, и они готовы принимать пациентов. Так, свою работу возобновляют хирургическое и терапевтическое отделения, где на сегодняшний день функционируют 25 и 24 койки соответственно, также 20 юных пациентов готово принять и детское отделение. Кроме того, 5 коек под прием плановых пациентов возвращено в Коммунаровской сельской участковой больнице. На данный момент в райбольнице под пациентов с COVID-19 отведено 56 коек (из 225 имеющихся). На утро пятницы в отделениях проходит лечение 51 пациент, из которых у 43 выявлена пневмония, в т. ч. у 33 – ковидная.

– Что касается ситуации с COVID-19, то можно сказать: в районе наблюдается снижение роста заболеваемости. К примеру, если буквально на прошлой неделе амбулаторное лечение проходили 135 пациентов с пневмониями, то сегодня это уже порядка 70. Отмечается и уменьшение числа госпитализированных с пневмониями в среднем с 8 до 4 человек в сутки. Не могу не отметить, что данная волна заболеваемости по количеству и степени тяжести случаев была гораздо серьезнее предыдущих. И наши специалисты, наработавшие необходимый опыт и практику в борьбе с коронавирусной инфекцией, смогли дать достойный отпор и сдерживать рост распространения этого недуга. В этом, безусловно, большая роль отводится вакцинации. На сегодня 27,8% населения района уже прошли полный курс вакцинации, а 32,3% ввели первый компонент вакцины. В районе уже проводится ревакцинация однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» медработников, социальных работников с круглосуточным пребыванием лиц, проживающих в домах-интернатах и отделениях сестринского ухода, онкобольных, туббольных, больных ВИЧ и лиц с другими хроническими заболеваниями.

Однако хотел бы напомнить всем, что расслабляться еще рано. Инфекция коварна и постоянно мутирует. На сегодняшний день единственным действенным методом в борьбе с ней является вакцинация. Те, кто еще не успел сделать прививку от COVID-19, могут сделать это, позвонив в прививочный кабинет райполиклиники по тел. 7-22-10 либо в медучреждения района по месту жительства. Если по каким-либо объективным причинам человек не может самостоятельно добраться до пункта вакцинации, его заявка будет принята, и мед-работники провакцинируют его на дому. Помните: ваше здоровье – в ваших руках, – подчеркнул Станислав Крылатов.

Ольга ЧЕРНЯКОВА