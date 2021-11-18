Гомельская область с 18 по 25 ноября принимает участие в республиканской информационно-образовательной акции по профилактике табакокурения как фактора риска развития онкологических заболеваний. Жители региона смогут в эти дни получить консультации специалистов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Основной принцип антитабачной политики — то, каждый человек имеет право на чистый воздух и должен быть полностью проинформирован о потреблении табака, подчеркнули в центре.

В дни акции получить ответы на вопросы по профилактике табакокурения можно будет у врачей различного профиля. Так, с 18 по 25 ноября в областном наркологическом диспансере с 9.00 до 10.00 будет консультировать врач — психиатр-нарколог диспансерного отделения (телефон: 8 (0232) 34-01-66), с 11.00 до 12.00 — врач — психиатр-нарколог детско-подросткового отделения диспансеризации и медицинской реабилитации (8 (0232) 53- 34-34).

В эти же дни в областном клиническом онкологическом диспансере с 15.00 до 16.00 на звонки будет отвечать врач-онколог (8 (0232) 49-11-72), а в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья с 10.00 до 11.00 — врачи по медицинской профилактике и психологи отдела общественного здоровья (8 (0232) 33-57-24, 33-57-29).

Кроме того, вопросы можно будет задать врачу-кардиологу клинического кардиологического диспансера: 18 ноября — с 11.00 до 12.00 (телефон: 49-17-69) и 23 ноября — с 11.00 до 12.00 (49-19-32).

«Табакокурение — одна из важнейших медико-социальных проблем, представляющая серьезную опасность для здоровья людей. Оно способствует развитию целого ряда хронических неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистых, злокачественных новообразований, хронических обструктивных заболеваний легких, заболеваний пищеварительной и дыхательных систем и других, а также преждевременной инвалидности и смертности. Предотвратить это можно, если бросить курить, а лучше и не начинать вовсе», — отметила заведующая отделением информационного обеспечения отдела общественного здоровья областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Загорцева.

Она подчеркнула: все курильщики должны знать, что каждая выкуренная сигарета — кусочек непрожитой жизни. «И это не просто обыденная фраза. Ведь в состав табачного дыма входят вредные химические вещества, способные повреждать живые ткани. Среди них табачный деготь, который образует смолы и родственные им соединения, никотин, высокотоксичные соединения и газы: окись углерода, аммиак, синильная кислота, окиси азота и другие. Всего их более 4 тыс.», — напомнила врач.

Светлана Загорцева констатировала, что в последние годы большой популярностью пользуются электронные сигареты и вейпы, так называемая мнимая альтернатива курению. Однако эти «альтернативы» содержат те же канцерогенные вещества, которые негативно влияют на организм, как и обычные сигареты. При этом никотиновая зависимость от «альтернатив» может развиваться даже быстрее. «Например, при курении электронных сигарет или вейпа человек делает затяжки и не контролирует количество выкуренного. В результате получается, что он может принимать большее количество никотина, так как не может отследить, сколько употребил», — аргументировала врач.

«Курение не просто вредная привычка — это вымощенная собственными руками дорога к ранней смерти. Курильщики теряют годы потенциальной жизни, а это огромная социальная потеря для общества», — подчеркнула Светлана Загорцева.