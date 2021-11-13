В рамках проекта «Сельский доктор» мы побывали в Рогинской сельской врачебной амбулатории и побеседовали с ее заведующей, врачом общей практики Галиной Гайковой.

Как рассказала Галина Александровна, на вверенном ей участке расположены 3 фельдшерско-акушерских пункта (в Дербичах, Николаевке и Приборе), обслуживающих 18 поселков, где проживает 1761 человек.

– Коллектив у нас небольшой, шесть человек, но очень дружный и слаженный. Помощник врача Ольга Лапатенко, медсестра Анастасия Макарова, санитарка Мария Цыплугина и зубной фельдшер Ольга Коваленко – мои верные помощники, – с любовью и теплотой говорит о подчиненных Галина Гайкова. – Они всегда готовы оказать помощь тем, кто в ней нуждается. А водитель Федор Смольников частенько покупает и привозит жителям лекарства из райцентра.

Амбулатория – это своего рода «мини-поликлиника», однако, в отличие от городской, сельчане идут на прием не к «узким» специалистам, а к доктору, который и первую помощь окажет, и процедуры необходимые выполнит. Жители Рогини обращаются с обычными вопросами: измерить давление, сделать укол, проконсультироваться относительно самочувствия. При этом никому не надо напоминать правила посещения медучреждения. Все обязательно надевают маски, при входе обрабатывают руки антисептиком и снимают верхнюю одежду. Не составляют исключение даже те, кто заглянул на минуточку, чтобы купить лекарства. В коридоре небольшая очередь: в сложных условиях эпидемии коронавируса принимать приходится до 30 человек в день, да и сезон простуд никто не отменял.

– Обращаются по самым разным поводам. Это и обострение хронических заболеваний, и острые патологии, да и просто, бывает, нужен совет. В мои обязанности также входит обслуживание вызовов на дому. Сельчане хорошо информированы о сложной эпидобстановке и ответственно относятся к соблюдению профилактических мер. Даже привычных разговоров у нас в приемной сейчас не услышишь: люди стараются соблюдать безопасную дистанцию в полтора метра. Поговорить ведь можно и по телефону, – улыбается заведующая.

Она и сама часть консультаций с пациентами перенесла в телефонный режим: если какие-то рекомендации можно дать дистанционно, зачем человеку лишний раз приходить? А вот посещать сельчан на дому стала чаще: люди активнее пользуются возможностью вызвать медработника на дом. При осмотре пристальное внимание обращает на детали, ведь малейшие хрипы или другие симптомы – это повод для детального обследования, чтобы исключить вероятность тяжелых заболеваний.

Стоит сказать, что сельчане особенно активно приняли участие в прививочной кампании. Все понимают, что надеяться на авось нельзя, следует принять меры по защите своего иммунитета. Сегодня более 50% населения, проживающего на территории, обслуживаемой Рогинской амбулаторией, уже привито. А это лучший показатель по району.

И неудивительно: за то время, пока мы находились в амбулатории (не более получаса), медики успели поставить двум жителям прививки от коронавируса, еще одна женщина вакцинировалась от гриппа. По словам Галины Александровны, на ее территории очень хорошо работают фельдшеры, да и в амбулатории проводят разъяснительные беседы с населением.

– У нас на территории практически не наблюдается тяжелой формы течения коронавируса. Все, кто болеет, болеют легко. И в реанимацию наши не попадали. Я убеждена: это все потому, что жители привиты.

Кстати, очень активно люди прививаются и от гриппа: с момента поступления вакцины в амбулаторию «раскололи» уже 469 бесплатных и 99 платных доз. К тем, кто испытывает трудности в самостоятельном передвижении, медики приезжают на дом.

– Сегодня такое время, когда всем необходимо быть внимательными друг к другу и нести общую ответственность за здоровье окружающих. Хочу призвать соблюдать меры профилактики и пожелать всем доброго здоровья, – сказала Галина Александровна.

Ирина ШУТОВА

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