Трагедия произошла на 255 километре перегона Буда-Кошелевская — Солтановка (остановочный пункт Забабье) в вечернее время. Проходил скорый поезд Гомель — Москва. Местный житель 1964 года рождения лежал справа по ходу движения состава. Машинист заметил его, подал упреждающий сигнал и применил экстренное торможение. Избежать смертельного травмирования человека не удалось. Он скончался на месте происшествия, сообщает sb.by.

— Предположительно пешеход, который был в состоянии алкогольного опьянения, мог спотыкнуться и упасть, что будет выяснено в ходе проверки РОСК,- рассказал Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.

Это двенадцатое происшествие на железных дорогах региона сначала года. Большинство из них закончились летальным исходом. За аналогичный период прошлого года происшествий было девять.

Правда Гомель