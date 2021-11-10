Мероприятие приурочили ко Дню чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД.

Начальник районного отдела внутренних дел Виталий Подзерун поздравил ветеранов с праздником и вручил грамоты за добросовестную службу Владимиру Воинову и Виктору Язепову, ценным подарком награжден Александр Лаврентиков.

Макет пулемета «Максим» передал правоохранителям житель района. К слову, пулемет был создан в Британии в 1833 году. Впоследствии технологию производства оружия перекупили Ижевский и Тульский заводы и стали производить самостоятельно. Он был на вооружении отрядов НКВД и Красной армии.

Открыть памятный объект выпала честь ветерану милиции Владимиру Варуеву и его сыну, действующему сотруднику, Дмитрию Варуеву. Именно Дмитрий стал инициатором воплощения идеи создания памятного оружия. Пулемет отреставрировали, а затем для него были найдены и пули. Теперь каждый может посмотреть на оружие военных лет у входа в районный ОВД.

Алина ЮРИНСКАЯ

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