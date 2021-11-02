Ура! В Центре помощи «Вера» стартует самая яркая, интересная и трогательная благотворительная акция «Вера в чудо!». Наш Центр в очередной раз готов поработать своеобразной новогодней службой, где исполняют мечты и желания детей-сирот, и в этом году мы не одни. Акция пройдёт при участии Гродненской епархии Белорусской Православной Церкви, настоятели и прихожане храмов которой помогут сделать праздник для детей по-настоящему волшебным.

Нашему Деду Морозу уже летят письма из детских домов и школ-интернатов из разных уголков Беларуси. На сегодняшний день почта Деда Мороза «Веры» уже приняла порядка 150 писем от ребят, которые в силу различных жизненных обстоятельств остались без родительской заботы и любви. В целом же «Вере» необходимо будет поздравить порядка 300 детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, которые проживают в различных интернатных учреждениях Гродненской и Брестской областей.

В этом году участие в акции принимают ребята из Волковысского детского дома, Василишковского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, Волковысской вспомогательной школы-интерната, Новогрудской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи, нарушениями психического развития, трудностями в обучении, Дивинского детского дома, детских домов семейного типа Мерсон и Никитиных, а также ребята из Гродненской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушениями зрения. Мы не могли оставить без внимания самых маленьких детишек и пригласили к участию Гродненский дом малютки и Пинский специализированный дом ребенка, где проживают малыши от 0 до 4-х лет.

Каждый ребенок имел возможность написать письмо Деду Морозу, рассказать о себе, поделиться своими главными достижениями за прошедший год и попросить у новогоднего волшебника исполнить маленькую мечту или заветное желание.

«Дети, которые воспитываются в детских домах зачастую лишены возможности найти под ёлкой тот подарок, о котором действительно мечтается. Потому как эти мечты исполнить некому. Да, возможно, ребенок получит конфеты, возможно игрушку. Но его заветная мечта останется не озвученной и не исполненной. Мы хотим каждому такому ребенку подарить в первую очередь веру: если чего-то очень хотеть, если о чем-то долго мечтать – это обязательно сбудется. Новый год как раз прекрасное время и повод для исполнения самых заветных желаний. Поэтому акция носит такое символическое название – «Вера в чудо!», – рассказали в Центре помощи «Вера».

Благотворительная организация приглашает всех желающих принять участие в доброй новогодней акции и исполнить желание незнакомого ребенка. Все письма, поступившие в адрес Деда Мороза Центра помощи «Вера», выложены ниже. Вы можете выбрать любое послание, забронировать его и поучаствовать в новогодней акции, передав подарок для этого ребенка.

Среди участников – подростки, малыши и тяжелобольные дети

Ребята, которые писали свои письма Деду Морозу – это дети-сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей в возрасте до 18 лет. Среди участников и совсем маленькие детки, которые пока не умеют писать писем и загадывать желания. От их имени письмо Деду Морозу составляли воспитатели и педагоги. А просили они то, что детям необходимо для ежедневных занятий, развития, реабилитации, ухода за ними. Пинский специализированный дом ребенка попросил один большой, но очень нужный и важный подарок для всех деток, а их в учреждении порядка 60. В детский дом необходима игровая площадка «Пчёлка». Гродненский дом малютки в одном общем письме попросил коляски для кукол, конструкторы с большими деталями, музыкальные игрушки, настольные игры и другое необходимое игровое оборудование для малышей.

Уже не первый год в акции участвуют ребята из Волковысского детского дома. Часть воспитанников – это подростки, которым в ближайшее время предстоит покинуть это учреждение и начать уже самостоятельную жизнь. Многие ребята просят подарить простые бытовые вещи: дорожную сумку, чайник, предметы посуды, одежду. Всё это им пригодится в будущей жизни вне стен детского дома.

Среди ребят, которые отправляли письма, есть и тяжелобольные дети, которые находятся в отделениях паллиативного ухода, имеют тяжелые нарушения умственного и физического развития. За таких ребят письма писали воспитатели, которые просили подарки исходя из особенных потребностей детей. Это удобная пижама, развивающая игрушка, ортопедический коврик, предметы для реабилитационных занятий.

Уже не первый год письма Дед Мороз получает и от детей, которые живут и воспитываются в детских домах семейного типа. Такая форма семейного устройства отличается от жизни ребенка-сироты в обычном детском доме. Это настоящая большая семья, где на воспитании находится до 10 детей, а роль воспитателей выполняют приемные родители. Поэтому в таких письмах ребята часто рассказывают не о жизни в детском доме, а о жизни в новой семье, упоминают в своих письмах родителей, просят о подарках по интересам. Например, Денис мечтает научиться играть на гитаре и просит подарить музыкальный инструмент, а Даник хочет с друзьями летом кататься на роликах и просит их подарить. Ребята помладше обращаются с просьбой положить под ёлку «Лего», робота, набор детской косметики.

Как забронировать подарок?

Все письма, поступившие в новогоднюю службу «Веры», сканируются и размещаются на сайте в открытом доступе. Каждому письму присваивается порядковый номер и прилагается форма обратной связи для бронирования подарка, которую необходимо заполнить. В открывшейся форме необходимо указать контактные данные и нажать кнопку «Отправить». Если форму заполнили верно, письмо бронируется и при последующем обновлении странички будет указано «Письмо забронировано». Если заполнены не все поля, или заполнены поля некорректно, то данное сообщение не будет отправлено. Попробуйте заполнить форму еще раз. Когда письмо будет забронировано, в ближайшее время с вами свяжется специалист Центра и уточнит детали оформления брони, сроки доставки вашего подарка в Центр.

Куда передать подарок?

Подарок согласно письму ребенка Вы можете интересно оформить, написать ответное письмо ребенку, рассказать о себе, приложить открытку с пожеланиями и словами поддержки, дополнить его сладостями. Доставить ваши подарки в Центр помощи «Вера» необходимо до конца ноября.

Передать / принести /оформить доставку / выслать подарок необходимо на наш адрес: 230027, г.Гродно, ул. Репина 5А, Центр помощи «Вера».

Время работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:00. Контактный номер телефона: +375 33 61 333 61.

Как помочь в храме?

В этом году в проведении благотворительной акции «Вера в чудо!» принимает участие Гродненская епархия Белорусской Православной Церкви. По благословению Епископа Гродненского и Волковысского Антония, в храмах г.Гродно и области будут установлены корзины для сбора игрушек и игр для детей в возрасте от 0 до 18 лет. В благотворительной корзинке с афишей акции «Вера в чудо!» Вы сможете оставить Ваш подарок для ребенка-сироты (просим Вас в качестве подарка оставлять только новые вещи).

Особый вклад в новогоднюю акцию внесут также детки-учащиеся воскресных школ, которые подготовят именные поздравления с праздником для каждого ребенка-сироты, а братства и сестричества изготовят своими руками новогодние елочные игрушки и украшения, которые создадут особую праздничную атмосферу в детских комнатах.

Следить за ходом акции можно на сайте и в соцсетях «Веры»

В середине декабря Дед Мороз и Снегурочка Центра помощи «Вера» начнут путешествовать по детским учреждениям и доставлять подарки. Все поездки мы будет освящать на сайте Центра, а также в наших социальных сетях. Вы сможете следить за новостями «Веры» и искать «своего» ребенка на фото. По окончанию акции также будет подготовлен итоговый видеорепортаж, где наша съемочная группа в подробностях расскажет о новогодних приключениях ваших посылочек.

Как еще Вы можете помочь?

Мы также будем от всего сердца благодарны, если Вы сможете оказать поддержку акции, переведя посильное пожертвование с указанием назначения платежа – Вера в чудо.

На собранные средства мы сможем:

купить подарки для деток, чьи письма не найдут своих волшебников;

купить сладкие подарки для малышей, чтобы ни одна кроха не осталась без сладостей под Новый год!

Оказать нам помощь в исполнении детских желаний Вы можете, воспользовавшись любым из благотворительных реквизитов:

1.Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке https://c–vera.by/online–pomocsh/ .

2.Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3.Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

4.SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Чудо > <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Чудо ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Чудо 1*

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен!

Ваше участие – это не просто подарок. Ребята получают бесценное внимание, веру в то, что мечтам свойственно сбываться, а Новый год для детей-сирот с вашей помощью становится по-настоящему волшебным праздником, когда происходят чудеса и исполняются самые заветные желания. Ждем вашего участия!