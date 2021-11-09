В Глазовке после реконструкции открылась школа

В Глазовке после реконструкции открылась школа

Учащиеся Глазовской средней школы Буда-Кошелевского района получили отличный подарок к началу второй четверти – вернулись в родную и, самое главное, безопасную школу.

С началом новой четверти в обновленной школе школьников и учителей поздравил председатель райисполкома Анатолий Гапоник и заместитель председателя Людмила Кураликова. Глава района также подарил образовательному учреждению сертификат на сумму в тысячу рублей на обновление материально-технической базы.



Три года назад здание, а точнее кровлю школы, признали аварийной. Спустя год разработали проектно-сметную документацию по капитальному ремонту здания с элементами модернизации, а с апреля нынешнего активно приступили к строительно-монтажным работам. Средства были выделены согласно республиканскому проекту модернизации системы образования в рамках соглашения между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития.

Во время реконструкции полностью заменили кровлю, модернизировали пищеблок, спортзал, заменили полы в коридорах, вентканалы, электропроводку и освещение.

– И учащиеся, и педагоги и, конечно, родители с нетерпением ждали окончания реконструкции, – рассказывает директор школы Татьяна Титоренко. – Когда три года назад школу закрывали, было, конечно, много недовольных, но безопасность детей на первом месте. Все это время, начиная с 1 сентября 2018 года, учащихся и педагогов Глазовской средней школы перераспределили по учебным учреждениям в других населенных пунктах. Младших школьников принял Глазовский детский сад, а старшие занимались во вторую смену в Кривской средней школе. Я благодарна коллегам за понимание и теплый прием. Теперь все позади. Уверена, учителям здесь будет комфортно работать, а ученикам – получать новые знания.



Своими впечатлениями поделился десятиклассник Кирилл Кухаренко:

– Между старой и обновленной школой разница просто огромная. Здесь так светло, уютно и, кажется, будто просторнее стало. Но главное: мы вернулись в родные стены. В гостях, конечно, хорошо, но дома лучше.



А вот первокласснику Коле Костюченко и четверокласснице Даше Ковалевой сравнивать не с чем: 8 ноября они переступили порог школы впервые. До этого постигали школьные науки в здании детского сада. Но ребята явно рады такой перемене – просторные и светлые классы пришлись им по душе:

— Так здорово, что открылась школа! У нас такие большие классы, а в садике они были совсем маленькими. Здесь есть и столовая, и спортивный зал, и шахматы с шашками в коридоре. Учись, играй – не хочу. И, вообще, здесь веселее.



Справочно:

В Глазовской средней школе учится 55 детей из пяти близлежащих населенных пунктов: Глазовки, Морозович, Зеленого Дуба, Конторовичей и Ивановки. Все они расположены в радиусе от 5 до 10 км. Учебный процесс осуществляют 17 педагогов. К слову, 8 из них имеют высшую квалификационную категорию, 3 – первую. О профессионализме учителей свидетельствуют учебные и творческие достижения учащихся. Ребята неизменно показывают достойные результаты в олимпиадах и творческих конкурсах различного уровня.