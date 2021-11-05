Среди погибших есть и два ребенка, сообщил журналистам начальник областного управления МЧС Сергей Дичковский. По-прежнему большинство происшествий происходит из-за алкогольного опьянения и курения. Есть факты, когда к возгораниям приводили жидкости для розжига мангалов, окурки, которые бросили с верхних этажей.

Сергей Дичковский отметил, что в республике с начала года на пожарах погибло 500 человек. Это сопоставимо с численностью некоторых населённых пунктов. Он призвал людей обращать внимание на эту печальную статистику и быть осторожными. Это почти не учитывают сейчас, все в основном следят за графиком распространения COVID-19.

Большинство смертельно травмированных на пожарах в области — люди пенсионного возраста. 75% погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. В Октябрьском районе установлен факт, когда у мужчины, который не выжил, в крови содержалось 7,7 промилле алкоголя. Спиртные напитки в областном центре управления МЧС называют самым отягощающим фактором.

49 человек погибли после неосторожного курения. Из-за этого случаются и возгорания квартир. В Гомеле по улице 60 лет СССР на 10 этаже загорелся балкон из-за брошенного окурка. Уже установили четырех виновников в похожих случаях. Людей при грубом пренебрежении правилами ждут штрафы, возмещение ущерба. В отдельных случаях их могут привлечь к уголовной ответственности.

Есть погибшие из-за неосторожного обращения с огнём. В Светлогорском районе мужчина для растопки печи использовал жидкость для розжига мангалов — воспламенилась одежда, это привело к смерти. Четыре ребёнка пострадали из-за аналогичной жидкости, некоторые получали травмы в присутствии родителей.

Как обезопасить себя и близких? Один из самых простых способов — установить автономный пожарный извещатель. Как правило, люди гибнут ночью, когда спят, или находятся в сонном состоянии. В этом году на Гомельщине извещатели спасли 42 человека.

Правда Гомель