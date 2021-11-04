Во время общения с коллективом Добрушской бумажной фабрики «Герой труда» в пятницу Президент Александр Лукашенко коснулся темы объединения школьных экзаменов с централизованным тестированием в 2023 году: «В ближайшее время мною будут приняты окончательные решения. Мы недавно собирались, обсуждали эту проблему. У меня был ряд вопросов. Я попросил Министерство образования, Администрацию Президента в Правительстве доработать проект указа по приему в вузы и так далее». На днях проект был вынесен на общественное обсуждение. Знакомим с самыми интересными из предлагаемых новшеств.

Новый вид испытаний

Начиная с апреля 2023 года для выпускников 11-х классов учреждений общего среднего образования предлагается введение итогового испытания в виде совмещения выпускного экзамена и централизованного тестирования по одному из государственных языков и математике. Выпускной экзамен по истории Беларуси предусматривается перенести из 11-го класса в 9-й и проводить его, как и ранее, в устной форме.

— Новую форму итоговой аттестации учащихся планируется назвать централизованным экзаменом, — сообщили в Минобразования. — ЦЭ предполагается организовать примерно в 100 экзаменационных пунктах, расположенных на базе учреждений высшего и среднего специального образования, имеющих соответствующий опыт организации ЦТ, а также в ряде учреждений общего среднего образования. За каждым из них закрепится один или несколько административных районов и будет организован подвоз учащихся от школы до пункта ЦЭ.

Общие принципы проведения нового экзамена идентичны принципам, используемым в настоящее время при организации ЦТ. По итогам ЦЭ в аттестат об общем среднем образовании будет выставлено среднее арифметическое годовой отметки и результата ЦЭ и выдан сертификат для участия в конкурсе при поступлении в вузы, который будет отличаться от сертификата централизованного тестирования.

Сроки регистрации на ЦТ

Обновленные правила предполагают установление новых сроков регистрации абитуриентов для участия в ЦТ — с 10 мая по 1 июня (для сравнения: в 2021 году регистрация проводилась со 2 мая по 1 июня). Перечень пунктов регистрации будет определять Министерство образования.

Предложение о сокращении срока регистрации на централизованное тестирование до трех недель ректоры белорусских вузов вносили еще в 2017-м. Один из аргументов — обилие государственных праздников и переносов рабочих дней в первой декаде мая.

Планируется скорректировать этапы приемной кампании на уровень высшего образования: сначала проводится зачисление на условиях целевой подготовки, затем ЦТ, после чего прием документов и зачисление на общих основаниях на бюджетную и платную формы получения образования.

ЦТ остается

Централизованное тестирование для абитуриентов никуда не денется. Для поступающих в вузы будут предусмотрены следующие испытания:

♦ по белорусскому или русскому языку (по выбору абитуриента) в форме ЦЭ;

♦ по двум учебным предметам (профильные испытания) в соответствии с избранной группой специальностей (специальностью, направлением специальности) в форме ЦЭ или ЦТ;

♦ вступительные испытания в самих вузах, если таковые предполагаются.

— Централизованное тестирование сохраняется как основная форма проведения вступительных испытаний в вузы, — прокомментировали в министерстве. — Оно доказало свою эффективность, положительно оценивается обществом, характеризуется отсутствием коррупционных рисков.

Абитуриенты, получившие общее среднее образование в год поступления, смогут принять участие в ЦТ по трем учебным предметам, что позволит им расширить потенциальный выбор специальностей. Для создания равных условий выпускникам учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, а также выпускникам учреждений общего среднего образования прошлых лет будет сохранено право принимать участие в ЦТ по четырем учебным предметам (сертификат будет действителен два года).

Шкала знаний

Знания абитуриентов при проведении ЦТ оцениваются по 100-балльной шкале, а при проведении вступительных испытаний в вузах (за исключением предметов, по которым засчитываются результаты ЦТ или ЦЭ) — по 10-балльной. Отметки, приравниваемые к неудовлетворительным по результатам ЦТ или ЦЭ и по результатам вступительных испытаний в вузах, будут определяться по каждому учебному предмету Министерством образования.

Абитуриентов, представивших сертификаты ЦЭ или ЦТ с неудовлетворительной отметкой хотя бы по одному учебному предмету, к участию в конкурсе на очную и заочную формы не допустят.

Льготы абитуриентам

Проект новых правил предусматривает расширение льгот при поступлении в вузы для некоторых категорий абитуриентов. В частности, проведение университетских олимпиад на базе учреждений высшего образования, победители которых смогут поступать без вступительных испытаний в эти вузы на отдельные специальности.

Кроме того, предполагается принимать выпускников Национального детского технопарка в вузы по результатам собеседования в качестве целевиков на ряд специальностей профилей образования «техника и технологии» и «естественные науки» (при наличии рекомендации наблюдательного совета детского технопарка).

Целевикам — повышенное внимание

Предлагается уже с 2022-го увеличить квоты для лиц, желающих получить высшее образование на условиях целевой подготовки:

♦ на сельскохозяйственных специальностях — с 60 до 70 процентов от контрольных цифр приема;

♦ на медицинских специальностях — с 50 до 80 процентов;

♦ по всем другим специальностям — с 40 до 60 процентов.

В Минобразования считают, что расширение целевого набора позволит не только более эффективно решать кадровые задачи:

— Это будет создавать конкурсную ситуацию по целевым местам, повышать ответственность местных органов власти и госуправления, которые выдают целевые направления, — заявил глава ведомства Игорь Карпенко в сентябре на встрече с педагогической общественностью Ленинского района столицы.

К слову, в Кодексе об образовании существенно расширены возможности целевой подготовки специалистов как формы государственного заказа. Если раньше она распространялась только на определенные населенные пункты (чернобыльские, сельские регионы, города с населением до 20 тысяч), то сейчас такой договор может заключить организация — заказчик кадров, находящаяся в любой точке страны.

— Отбор абитуриентов на целевую подготовку с 2023 года будет проводиться только по результатам внутреннего вступительного испытания по профильному учебному предмету (математика, физика, химия, биология, история Беларуси, обществоведение, иностранный язык и др.) с учетом среднего балла аттестата, — отметили в Минобразования. — Данное испытание будет проходить до ЦТ. Исключение сделано только для медицинских специальностей (по согласованию с Министерством здравоохранения). Прием на указанные специальности на целевую подготовку будет осуществляться аналогично действующему порядку (на основании сертификатов ЦТ и ЦЭ).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

— Долго спорили: будем вводить это (совмещенный с централизованным тестированием единый экзамен в школах. — Прим. ред.) с 2022 года или 2023-го. И пришли к выводу, что все-таки с 2023 года введем, чтобы дать год как адаптационный период для тех школьников, которые уже смогут по новой системе сдавать экзамены в школе и использовать их результаты для поступления в вузы.

(По итогам совещания у Президента по законодательному совершенствованию системы образования 12 октября 2021 года.)

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