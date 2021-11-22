Главный проспект французской столицы вновь засверкал яркими огнями рождественской иллюминации, которую ежегодно зажигают за месяц до праздничных торжеств. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, множество людей заранее собрались на тротуарах и переходах, чтобы запечатлеть это событие. Такую информацию сообщает ТАСС.

Красные «бокалы» из гирлянд зажглись на всех 400 деревьях вдоль проспекта в 19:10 по местному времени (21:10 мск). Теперь они будут ежедневно радовать глаз парижан и гостей французской столицы с 17:00 до 02:00 по местному времени (19:00-04:00 мск) до 8 января 2022 года. Лишь в рождественскую ночь с 24 на 25 декабря и в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января огни будут гореть до самого утра.

Зажжению предшествовала короткая церемония в присутствии мэра города Анн Идальго, а также популярной певицы Клары Люсиани — именно она нажала на красную кнопку, установленную на импровизированной сцене в верхней части Елисейских Полей недалеко от Триумфальной арки. В прошлом году церемония проходила без присутствия широкой публики из-за сохранявшихся ограничений на перемещение граждан. Тем не менее желающие могли следить за церемонией удаленно. В этом году проспект был открыт для всех.

Белта