Ночью 29 октября Буда-Кошелевским спасателем поступило сообщение о пожаре в квартире в п. Красное Знамя.

По прибытии к месту вызова спасателей наблюдалось сильное задымление трехкомнатной квартиры, расположенной на первом этаже. Хозяйка квартиры, пенсионерка, проживала одна. При проведении разведки спасателями на кровати в горящей комнате обнаружено обгоревшее тело хозяйки квартиры. В результате пожара повреждено имущество, закопчены стены в квартире. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.

Чтобы предотвратить пожары по причине неосторожного обращения с огнём МЧС напоминает:

– не оставляйте открытый огонь (горящие свечи, отопительные очаги, костер, гриль) без присмотра;

– устанавливайте свечи на несгораемом основании;

– держите горящую свечу вдали от легковоспламеняющихся материалов;

–не допускайте курения в неустановленных местах, в том числе – в жилых помещениях;

– не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроприборы.

– не оставляйте спички в доступном для детей месте;

–установите дома автономный пожарный извещатель.

Помните: пожар не возникает сам по себе. Как правило, его причина — людская халатность и беспечность в обращении с огнем.