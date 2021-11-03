Ночью 29 октября Буда-Кошелевским спасателем поступило сообщение о пожаре в квартире в п. Красное Знамя.
По прибытии к месту вызова спасателей наблюдалось сильное задымление трехкомнатной квартиры, расположенной на первом этаже. Хозяйка квартиры, пенсионерка, проживала одна. При проведении разведки спасателями на кровати в горящей комнате обнаружено обгоревшее тело хозяйки квартиры. В результате пожара повреждено имущество, закопчены стены в квартире. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.
Чтобы предотвратить пожары по причине неосторожного обращения с огнём МЧС напоминает:
– не оставляйте открытый огонь (горящие свечи, отопительные очаги, костер, гриль) без присмотра;
– устанавливайте свечи на несгораемом основании;
– держите горящую свечу вдали от легковоспламеняющихся материалов;
–не допускайте курения в неустановленных местах, в том числе – в жилых помещениях;
– не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроприборы.
– не оставляйте спички в доступном для детей месте;
–установите дома автономный пожарный извещатель.
Помните: пожар не возникает сам по себе. Как правило, его причина — людская халатность и беспечность в обращении с огнем.