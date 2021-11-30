29 ноября в 18:00 поступило сообщение о пожаре кирпичного жилого дома в г.п. Уваровичи, по ул. Гагарина.

В результате пожара уничтожена деревянная пристройка и имущество внутри, повреждены стены и крыша дома. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

МЧС напоминает, неосторожное обращение с огнем при курении в большинстве случаев является причиной пожаров и гибели людей. В случае пожара не паникуйте, звоните по телефону 101 или 112.

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