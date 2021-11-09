ГАИ рекомендует водителям «переобуть» свои автомобили. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Поэтому Госавтоинспекция рекомендует водителям перед началом зимнего периода, не дожидаясь 1 декабря, «переобуть» свои автомобили. Зимние шины существенно повышают коэффициент сцепления с дорожным полотном, повышая безопасность движения. Также в условиях непогоды избегайте резкого торможения и ускорения — они чреваты возникновением заноса транспортного средства. И, конечно, важно не забывать о дистанции, боковом интервале и соблюдении скоростного режима», — рассказали в ГАИ.

Пешеходам в свою очередь в целях своей безопасности необходимо обозначать себя световозвращающими элементами.