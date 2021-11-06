– Можно сказать, что на плато по заболеваемости COVID-19 мы выходим, кривая новых случаев ползет вниз. Процесс медленный и ситуация по-прежнему непростая, но первые положительные тенденции в районе уже сформировались. На текущий момент количество амбулаторных больных уменьшилось, поэтому мы смогли одного врача из красной зоны перевести на обслуживание пациентов на дому: таких больных много. Также по итогам минувшей недели в связи со снижением количества пациентов, требующих стационарного лечения, мы на 10 уменьшили количество коек в стационаре. Однако следует отметить, что все еще достаточно велико количество пациентов с тяжелыми формами течения болезни.

Одним из ключевых факторов выхода на плато является вакцинация. Важно продолжать прививочную кампанию в максимально возможном темпе. Вакцинация формирует индивидуальную защиту привитого человека, предупреждает возникновение заболевания, его тяжелое течение и неблагоприятный исход. Но если охват населения будет менее 60%, то мы, вероятно, не сможем сформировать «коллективную защиту» и не сможем повлиять на интенсивность распространения вируса.

Всем желающим вакцинироваться нужно обратиться в прививочный кабинет райполиклиники по тел. 7-22-10 либо по месту жительства в медучреждения района. В ЦРБ в наличии есть вакцины Спутник-V, Спутник-Лайт и Vero Cell компании Sinopharm (Китай). Также в выходные дни с 14.00 до 20.00, за исключением 7 ноября, в магазине «Евроопт «Super» можно привиться от коронавируса китайской вакциной.

Однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» мы прививаем студентов и ребят, призываемых на срочную военную службу, а также ревакцинируем медработников, социальных работников с круглосуточным пребыванием, онкобольных, туббольных и больных ВИЧ.

С октября в районе начата вакцинация против гриппа вакциной «Гриппол-Плюс» производства Российской Федерации. Проведение вакцинации против гриппа осуществляется в первую очередь детям от 0 до 17 лет и взрослым, закончившим курс вакцинации против COVID-19 не ранее, чем через 14 дней после введения 2-го компонента. Возможно совместное (в один день) применение вакцин против COVID-19 и против гриппа по желанию пациента и при отсутствии противопоказаний, с обязательным оформлением письменного согласия. Стоимость вакцинации от гриппа – 12,17 рублей.

Ирина ШУТОВА