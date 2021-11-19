Литовская сторона не только цинично манипулирует беззащитными беженцами, но и дезинформирует международные организации, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

«Скрывая от международной общественности антигуманное отношение к беженцам, литовские силовики используют неприкрытый обман и методы, унижающие человеческое достоинство. Вчера они доставили со своей территории на линию границы группу беженцев для постановочной видеосъемки. Почти два часа заставляли людей, ищущих защиты в странах Европы, позировать и выполнять команды. Манипулируя беспомощностью беженцев, силовики специально задавали им провокационные вопросы, дискредитирующие белорусскую сторону», — рассказали в ГПК.

Иностранцам приказали стать около литовского пограничного знака, на камеру раздали пакеты с едой, а затем демонстративно увезли всех обратно. «Очевидно, что литовская сторона цинично манипулирует не только беззащитными беженцами, но и дезинформирует международные организации», — резюмировали в Госпогранкомитете.