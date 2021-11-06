Проблема семейного насилия по-прежнему остается актуальной. По статистике, каждая третья женщина в стране подвергается домашнему насилию.

За истекший период нынешнего года на территории нашего района выявлено 7 преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, которые относятся к сфере превентивной направленности: из них 6 – по ст. 186 УК (Угроза убийством), 1 – по ст. 154 УК (Истязание). А сколько женщин молчит, скрывает, не выносит сор из избы, терпит побои?

Нам удалось поговорить с одной из жертв такого «доморощенного тирана» Татьяной К. Женщина на условиях анонимности рассказала, что на протяжении 12 лет брака законный супруг с завидной периодичностью поднимал на нее руку. Кстати, семья с виду была вполне благополучной: достойный доход, двое детей и строящийся дом. Однако муж любил приложиться к рюмке, что, естественно, очень раздражало Татьяну. На этой почве возникали частые скандалы.

– Первый звоночек прозвенел буквально через несколько месяцев после свадьбы. Мы вместе были на дне рождения знакомого. Однако супругу захотелось продолжения банкета. Начался скандал. В итоге он меня ударил и все равно ушел. Утром, пока муж спал, я собрала вещи и уехала к маме. Проспавшись, он позвонил, извинялся, клялся в любви и просил вернуться. Вернулась. Было страшно и стыдно оставаться одной: я была беременна, – рассказывает собеседница.

Несколько лет семейная жизнь шла относительно спокойно, не считая мелких бытовых ссор, но потом муж сорвался: в пьяном угаре разнес почти всю квартиру и даже выбросил с балкона телевизор. На следующий день Татьяна в первый раз сняла побои и даже написала заявление в милицию. Правда, потом забрала: постыдилась, что у ребенка будет отец-уголовник.

За годы семейной жизни она трижды писала заявление в милицию по факту избиения и трижды забирала его.

– Когда мы начинали ругаться, муж, в первую очередь, старался разбить или хотя бы отобрать у меня телефон, чтобы я никому не могла позвонить и попросить о помощи. И, знаете, что было самым страшным? Соседка, которая могла позвонить в милицию в 23.05, если ей мешал звук телевизора или музыка (не из нашей даже квартиры), ни разу не вызвала патруль во время наших ссор, – делится Татьяна.

После скандала муж слезно просил прощения и клялся в вечной любви. Прощала. Порой винила себя: мол, не надо было злить. Татьяна даже решилась еще на одного ребенка в надежде, что их жизнь изменится к лучшему. И она действительно изменилась, став вовсе невыносимой.

«Сиди и помалкивай! Кому ты нужна с двумя детьми!» – это, пожалуй, самые мягкие слова, которые женщине приходилось выслушивать в свой адрес от уже практически постоянно пьяного супруга.

Находясь в отпуске по уходу за ребенком, Татьяне было действительно очень страшно уйти в никуда с двумя детьми. Однако после очередного скандала с угрозами в свой адрес она все же решилась.

– Когда собирала вещи, то в первую очередь думала о детях. Я всерьез стала опасаться и за свою жизнь: уж очень мало человеческого оставалось в бывшем уже сейчас муже, когда он приходил домой буквально в беспамятстве. Даже маленький ребенок у меня на руках его не останавливал. Синяки и ссадины, лопнувшая от удара по голове барабанная перепонка… Я уже четко понимала, что могу запросто остаться инвалидом после очередного рукоприкладства. Кроме того, помнила, что в тюрьмах полно женщин, попавших туда за превышение самообороны, защищаясь от «любящих» мужей. О своем решении ни разу не пожалела. Первое время помогали родители, затем нашла хорошую работу, сняла квартиру.

Запомните: прощать нельзя! Девочки, если ваш мужчина поднял на вас руку, уходите. Это путь в никуда. Ударил один раз, ударит снова. Так что бегите – это не лечится. Не надо терпеть ради детей: им это уж точно не нужно, – призывает Татьяна.

А какое огромное количество подобных случаев попросту умалчивается жертвами. Но почему? Да потому что у нас первая общественная реакция при обсуждении таких тем – обвинения: сама, мол, виновата. Мало того что агрессор убеждает жертву в ее виновности во всем, зачастую пострадавшие не находят поддержки даже со стороны близких.

Помните, что действия, посягающие на жизнь, здоровье, достоинство человека, являются уголовно наказуемыми. За помощью потерпевший от насилия может обратиться в милицию, позвонив по номеру 102, а также в районный территориальный центр социального обслуживания населения (тел. 7-73-24).

Жертвы домашнего насилия часто боятся защитить свои права, поэтому не оставайтесь безучастными. Если вам стало известно о том, что в той или иной семье сложилась неблагоприятная обстановка, возникают конфликтные ситуации, взрослые злоупотребляют спиртными напитками, а дети находятся в социально опасном положении, сообщите эту информацию в органы внутренних дел. Ведь активная гражданская позиция может помочь предотвратить семейные трагедии.

Ирина ГАЛИЦКАЯ