Заседание шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва состоится 9 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

В первом чтении законодатели намерены рассмотреть законопроекты «Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг», «Об изменении закона Республики Беларусь «О свободных экономических зонах», «Об изменении закона Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности», «Об изменении законов» (по вопросу передачи правительству полномочий на установление такс для определения размера вреда, причиненного окружающей среде), «Об изменении законов по вопросам деятельности Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

Во втором чтении планируется рассмотреть законопроекты «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь», «Об изменении закона Республики Беларусь «О дорожном движении», «Об изменении закона Республики Беларусь «О геодезической и картографической деятельности».

Перечнем вопросов предусмотрена также ратификация международных договоров — «О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года», «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года».