Роль лесного сектора в экономике значительно возросла в результате модернизации базовых деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных организаций.

Объем переработки древесины — более 20 млн куб.м.*

Количество производителей мебели — более 1,3 тыс. За 2015-2021 годы их количество увеличилось в 2 раза.

Организации концерна «Беллесбумпром» нарастили товарный выпуск: **

мебели на 43,6%,

древесно-волокнистых плит на 25%,

древесно-стружечных плит на 6%,

фанеры — на 3,4%.

Ассортимент продукции всего — порядка 75 видов товаров.

Объем производства продукции промышленности — более Br1,34 млрд** (+11,1%***).

Из общего объема произведенной продукции 81% реализован на внешние рынки. География экспортных поставок предприятий концерна охватывает 65 стран.

На внешние рынки поставлено продукции на $609 млн.

Темп роста экспорта — 144,7%.

Реальная среднемесячная заработная плата по организациям концерна — Br1247.

Темп роста реальной заработной платы — 115,9%.

* Данные за 2020 год.

** За январь — август 2021 года.

*** К аналогичному периоду 2020 года.

Источник: Беллесбумпром.

Белта