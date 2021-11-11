Роль лесного сектора в экономике значительно возросла в результате модернизации базовых деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных организаций.
Объем переработки древесины — более 20 млн куб.м.*
Количество производителей мебели — более 1,3 тыс. За 2015-2021 годы их количество увеличилось в 2 раза.
Организации концерна «Беллесбумпром» нарастили товарный выпуск: **
мебели на 43,6%,
древесно-волокнистых плит на 25%,
древесно-стружечных плит на 6%,
фанеры — на 3,4%.
Ассортимент продукции всего — порядка 75 видов товаров.
Объем производства продукции промышленности — более Br1,34 млрд** (+11,1%***).
Из общего объема произведенной продукции 81% реализован на внешние рынки. География экспортных поставок предприятий концерна охватывает 65 стран.
На внешние рынки поставлено продукции на $609 млн.
Темп роста экспорта — 144,7%.
Реальная среднемесячная заработная плата по организациям концерна — Br1247.
Темп роста реальной заработной платы — 115,9%.
* Данные за 2020 год.
** За январь — август 2021 года.
*** К аналогичному периоду 2020 года.
Источник: Беллесбумпром.