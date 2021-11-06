Доступная и качественная медицинская помощь в комфортных условиях уже давно стала реальностью для сельчан. И во многом благодаря профессионализму сельских медиков. В новом проекте «Сельский доктор» мы побываем в разных уголках Будакошелевщины и расскажем, как работается им, врачам, фельдшерам, медсестрам, в это непростое время. Наша первая встреча с заведующей Пенчинской амбулаторией, врачом общей практики Жанной Евтуховой.

В зоне обслуживания сельской амбулатории – агрогородок Пенчин, Радеево и близлежащие населенные пункты. Почти тысяча жителей – дети, трудоспособное население, пожилые граждане.

Сегодня пятница, значит доктор проводила выездной прием для жителей Радеево. После обеда выездную бригаду встречаем у входа в амбулаторию в Пенчине. Разговор, как говорится, начинаем «с колес».

– Благодаря поддержке администрации больницы летом провели ремонт в пустовавшей части здания, – делится Жанна Владимировна. – Отремонтировали кабинет врача, комнату отдыха для персонала, санузлы: сделали косметический ремонт, обновили полы, установили сантехнику, двери. Открывшееся после ремонта крыло здания позволило разделить потоки здоровых сельчан и тех, кто приболел и нуждается в скорой медицинской помощи. К примеру, я веду прием в своем кабинете, а помощник врача или медсестра тем временем и справку выпишут, и детишек в санаторий оформят, и прививку сделают.

У нас замечательный коллектив – слаженный и дружный. Помощник врача Татьяна Стригалева, медсестра общей практики Любовь Жирнова, санитарка Наталья Гриб – все они из местных, знают каждого жителя, а это несомненный плюс в работе.

Хочу отметить то, что хоть и работаю здесь непродолжительное время, но к людям уже прикипела душой. Пенчинские – работящие, основательные, отзывчивые и, что особенно важно, следящие за своим здоровьем. Не нужно никого уговаривать сделать прививку от того же гриппа, пройти медосмотр. Не случайно нам удалось вакцинировать от коронавируса уже почти 38% населения. Начали вакцинацию и от гриппа. 50 человек уже привились, хотя планируем достичь сорокапроцентной планки. К слову, все работники амбулатории вакцинированы и от ковида, и от гриппа.

Должное внимание уделяем и профилактическим осмотрам. В этом году такой вид обследования организовали на базе амбулатории, в первую очередь, для работников сельхозпредприятия и педагогов. Пригласили и узких специалистов. Так что, не выезжая за пределы агрогородка, жители смогли проверить состояние своего здоровья, а при необходимости получить консультацию или решить вопрос о дальнейшем обследовании и лечении.

Конечно, коронавирусная инфекция усложнила нашу работу. Принимать пациентов приходится в защитной экипировке и строго следовать другим противоковидным правилам. Сейчас, в условиях пандемии, график работы достаточно напряженный. Ежедневно на прием обращаются по 20-25 человек. Это и вызовы врача на дом, и прием в амбулатории, и проведение профпрививок, и забор анализов. Имея квалификацию врача общей практики, помимо общего осмотра, уточняю, есть ли жалобы по хирургическому профилю, неврологии и кардиологии. Если все же возникает необходимость, пациента отправляем к узким специалистам в райполиклинику. Немаловажно и то, что сельчанам, чтобы записаться на прием к узким специалистам либо на обследование, нет необходимости ехать в город за талончиками. Запись ведем на месте. Так и проще, и быстрее, и больше уверенности в том, что человек начатое лечение обязательно доведет до конца.

…Вынуждены прервать разговор: прием уже закончился, но один из местных жителей, почувствовав недомогание, обратился к Жанне Владимировне за помощью. Оставляем доктора и пациента один на один…

Завершая нашу беседу, Жанна Евтухова отметила: «Не принять очередного пациента, который обратился за помощью, пусть и в неурочное время, я не имею права. В сельской медицине важны, прежде всего, доверие и щепетильное отношение к каждому пациенту. От этого во многом зависит и результат нашей совместной работы – доктора и пациента».

А ведь верно: изо дня в день небольшому коллективу Пенчинской амбулатории сельчане доверяют самое ценное – жизнь и здоровье, приходят поделиться радостью или горем. А медики, преданные своей профессии, дарят им внимание и заботу.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец