Торжество земледельческого труда: в Гомеле прошли областные «Дажынкі-2021»

Районным делегациям организаторы праздника предоставили возможность посетить действующие экспозиции во дворцово-парковом ансамбле.

С самого утра на площади Ленина развернулись выставка сельскохозяйственной техники, выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества «Соцветие ремесел» и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности области.

В торжествах приняли участие заместитель премьер-министра Юрий Назаров, первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, помощник Президента – инспектор по Гомельской области Николай Рогащук.

Главное действо прошло в ОКЦ, где состоялось торжественное чествование победителей жатвы на областном празднике «Дажынкi-2021». Перед праздничным мероприятием гости праздника смогли познакомиться с интерактивной выставкой «С любимой газетой всегда праздник», организованной в фойе.

Проведение дожинок стало венцом сельскохозяйственного сезона и праздником урожая. А также поводом объявить победителей областного соревнования по уборке зерновых культур и достижению высоких показателей в производстве животноводческой продукции. Примечательно, что среди награжденных не один раз поднимались на сцену представители нашего района. Ведь аграрии Будакошелевщины завершили нынешний год достойно.

Буда-Кошелевский район признан победителем по выходу зерна на 1 балло-гектар. Губернатор Геннадий Соловей вручил председателю райисполкома Анатолию Гапонику сертификат на приобретение погрузчика «Амкодор».

В областном соревновании за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2021 году Дмитрий Волков, главный агроном РУП «Белоруснефть-Особино» признан победителем среди главных агрономов сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) с валовым сбором зерна 7 тыс. тонн и выше.

В областном соревновании за достижение высоких показателей в производстве животноводческой продукции в 2020 году Ирина Пыльцова, оператор животноводческого комплекса СУП «Андреевка», заняла 2 место среди операторов животноводческих комплексов и механизированных ферм по выращиванию поросят-отъемышей. Наталья Числова, оператор животноводческого комплекса СУП «Андреевка» – обладатель 3 места среди операторов животноводческих комплексов и механизированных ферм по откорму свиней. Оксана и Сергей Ивановы, операторы птицефабрики РУП «Белоруснефть-Особино», заняли 2 место среди операторов птицефабрик и механизированных ферм.

Татьяна Голод, начальник участка ОАО «Юбилейный-Агро» награждена юбилейной медалью Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Александр Борисенко, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ОАО «Николаевка» – грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Сергей Матюшонок, главный инженер КСУП «Губичи», награжден грамотой Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.

Василий Ананьев, управляющий-главный агроном фермерского хозяйства «Днепро-Агро» удостоен грамоты Гомельского областного Совета депутатов.

Праздничное настроение на протяжении всего мероприятия присутствующим дарили творческие коллективы Гомельщины.