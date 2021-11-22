Наряду с лицами асоциального поведения в группу риска возникновения чрезвычайных ситуаций попадают одинокие и одиноко проживающие пожилые люди.

Дети взрослеют, покидают дом и забывают о престарелых родителях, забывая обеспечить им полноценную и безопасную старость. В родительском доме может износится электропроводка или прийти в негодность отопительная печь. Основными причинами возникновения возгораний в домовладениях пенсионеров являются: нарушение правил при разведении костров на дворовой территории, нарушение правил эксплуатации отопительной печи, электрооборудования и электропроводки.

Чтобы обратить внимание на данную проблему, уменьшить количество пожаров и гибели на них пожилых людей, пропагандисты МЧС используют различные способы. Одним из таких является проведение на территории Буда-Кошелевского района информационно-пропагандистской кампании «Безопасная старость».

Так, на информационных стендах в местах с массовым пребыванием людей спасатели разместили тематические листовки, на которых размещен слоган кампании: «Мы не сможем испечь пирожки вместо Вашей бабушки!», «Мы не сможем связать носки вместо Вашей бабушки!», который заставляет задуматься граждан о возможных последствиях отсутствия должного внимания к обеспечению пожарной безопасности в домах престарелых родственников.

Также работники Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС посещают домовладения одиноких и одиноко проживающих граждан, где проводят индивидуальные профилактические беседы на противопожарную тематику. При обследовании жилищ особое внимание уделяется исправности отопительных печей, электрооборудования, работоспособности автономных пожарных извещателей. При выявлении нарушений информируют заинтересованных субъектов профилактики и родственников.

Спасатели уверены, что использование таких методов профилактики поможет обеспечить безопасность проживания старшего поколения, а также позволит минимизировать число чрезвычайных ситуаций.

Буда-Кошелевский РОЧС