В преддверии Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса в ОАО «УваровичиЭлит» прошло торжественное мероприятие с чествованием лучших работников сельхозпредприятия.

Теплые слова благодарности за нелегкий, но в то же время почетный труд на земле, а также пожелания успехов в дальнейшей работе на протяжении всего мероприятия звучали в адрес сельских тружеников. Свои поздравления аграриям адресовало руководство хозяйства, представители управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, районный комитет профсоюза работников АПК, профсоюзный актив.

Открывая мероприятие, директор ОАО «УваровичиЭлит» Наталья Маковская отметила:

– Нелегкий труд работников сельхозотрасли является основой развития сельхозпредприятий района и страны в целом. Несомненно, все достижения агропромышленного комплекса – это результат объединения усердной работы, опыта передовиков, инициативы молодых специалистов и надежной технической базы. Все это, умноженное на усердие и добросовестное отношение к общему делу, позволяет успешно решать поставленные задачи. Выбирая делом всей жизни труд на сельской ниве, аграрии заслуживают самые искренние слова благодарности. Спасибо вам за преданность родной земле, бережное отношение к природным богатствам и верность традициям.

В торжественной обстановке награды от районного комитета профсоюзов работников АПК из рук председателя Елены Степаненко за добросовестный труд и участие в уборочной кампании 2021 года удостоены водитель Евгений Федорченко, трактористы-машинисты Валерий Волченков, Сергей Конухов, Сергей Семенов, Николай Гаврилков, Александр Мохарев, Дмитрий и Максим Свердловы.

Следует отметить, что благодарностями и ценными подарками от администрации и первичной профсоюзной организации сельхозпредприятия были награждены 67 работников хозяйства, среди которых не только те, кто достойно проявил себя в ходе сельскохозяйственных кампаний, но и ветераны отрасли, которые многое сделали для развития хозяйства, и молодые специалисты, которым еще предстоит внести свой вклад в общее дело.

На протяжении всего праздника своими творческими номерами гостей мероприятия радовали артисты Уваровичского городского Дома культуры, воспитанники детской школы искусств и центра детского творчества.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из личного архива Натальи Маковской